高市輔英校友黃素丹線上畫展為母校慶生
記者吳門鍵／高雄報導
輔英科大校友黃素丹從事護理退休後創業，後來跨界到藝術界，母校今年六十七週年校慶，她受邀以線上藝文展《人比花嬌．心花怒放》為母校生日獻禮，傳遞「護理有愛、健康共好」的理念。
黃素丹民國五十九年畢業於婦嬰高級護理助產職業學校護理助產科，曾任臺大醫院雲林分院護理長，五十歲退休後投身創業，成立居護所與醫療器材公司。
黃素丹學畫原本只是興趣，後來邀醫師、護理師、營養師一大伙參加，讓藝術變成陪伴，如今她家中設有畫室，創作魚、荷花與風景主題，以畫療癒人心、以藝會友。黃素丹感性地說：「輔英是我人生的起點，回來參加校慶比獲獎更有意義。」
林惠賢校長表示，黃素丹校友是輔英人，「專業中見溫度」，從醫療到藝術都體現「以愛為本」的精神。今年校慶以「健康共好」為主題，學校發展著重智慧照顧、精準健康、綠色永續與數位管理等專業，期勉學子、校友們在不同領域發光發熱，也鼓勵像黃學姊一樣，用專業成就別人，也用熱情成就自己。
校友總會理事長王建富指出，輔英校友遍布各地，無論在臨床、教育或藝術領域，各行各業都持續發揮影響力。他感謝校友們對母校的深情回饋，讓校慶不僅是一場慶典，更是一場代代相傳的情感連結。
公共事務暨校友服務室陳惠如主任指出，學校近幾年邀請多位藝文創作校友回校辦展，今年響應科技，首次推出「輔英67‧藝起共好」線上藝文展。
陳惠如說，日前舉辦照片徵件活動，邀請校友為母校祝壽，不限形式，只要與輔英有關、或在校園取景、舉辦同學會合影等的作品皆可投稿，並開放網路票選。
