高市輔英科大保營系母子檔同學
記者吳門鍵／高雄報導
輔英科大保健營養系今年出現一對母子檔同學，母親呂慧芳攻讀碩士班、兒子江立紘就讀二技。江立紘希望未來學成「傳承衣缽」，落實預防醫學，幫助更多人「健康好生活」；呂慧芳則笑稱過去教兒子讀書，如今有些科技新知需要兒子「反向指導」，跨世代的學習更增進母子親情。
林惠賢校長表示，科技新知日新月異，所謂「學海無涯，活到老學到老」，樂見校友們回母校進修並重溫舊日校園美好時光。校方倡導「健康、數位、跨域、永續」四大發展面向，設有四學院十六學系，其中護理、健康事業管理、高齡及長期照護事業、保健營養、醫學檢驗生物技術、環境工程與科學、生物科技與綠色產業、幼兒保育暨產業等八系，都有開設碩士班，部分設有碩士在職專班，讓在職人士也能精進專業，並能獲得碩士學位，更有利於職涯發展。
醫學與健康學院陳中一院長指出，保健營養系碩士班新生呂慧芳，早在民國九十七年即就讀輔英保健營養系進修部二技，在學表現優異，應屆即考取營養師執照，畢業後即在診所、醫院、藥廠及團膳等領域累積豐富臨床經驗，並陸續取得糖尿病衛教師、腎臟病衛教師及體重管理營養師等多項專業證照。
保健營養系吳明修主任說，呂慧芳接觸很多病人都是罹病後才開始重視營養，她認為這是本末倒置，如果早點有營養的觀念，相信必能減少罹病機率也減輕政府負擔，因此，她在一一二年四月創立「盈養有芳營養諮詢機構」，今年回母校就讀輔英保營系碩士班，盼能提升自身專業及諮詢機構的完整性，嘉惠更多人。
「有營養問題，先找營養師；有病再找醫生。」呂慧芳認為，「營養師不該只是疾病發生後的陪伴者」，因此大力推廣在生病前就要懂得吃得對、吃得好，讓營養成為日常的一部分。她提供民眾體重管理、代謝症候群與疾病飲食的調整方案，同時走入社區與企業舉辦講座，為民眾健康默默耕耘。
吳明修指出，呂慧芳的兒子江立紘從小受母親的薰陶，也立志要成為營養師助人，於五專食品營養科畢業後，就以優異的成績錄取輔英保健營養系二技，母子檔同校就讀同系，傳為佳話。
「預防勝於治療！」江立紘透露，他曾隨著母親參加衛教活動，目睹民眾在營養師指導下，逐漸改善健康狀況，深為感動，如今與母親同校同系就讀，相互扶持，盼未來能共同攜手為預防醫學做出貢獻，讓更多民眾吃得營養、健康樂活。
吳明修說，輔英保健營養系以「營養師專業、保健食品、健康餐飲」三大模組為特色，結合理論與實務，培育兼具專業與創新能力的健康產業人才。系上師資堅強、課程貼近產業脈動，並設有完善進修體系，吸引校友回流再學習，也成為家長與學生選擇健康未來的首選系所。
