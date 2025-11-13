高市輔英科大勇奪亞太國際賽金牌

輔英科大醫學與健康學院陳中一院長（右二）與榮獲APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽一金、六項優勝的師生合影。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

輔英科大健康美容系柯美華副主任率三位同學勇闖總獎金一百二十八萬元的「二0二五 APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽」，在二十四個國家逾二千六百名美業高手競逐下，榮獲一金六優勝及一座奧林匹克盃創作獎佳績，展現輔英在培育美業菁英的成就。

林惠賢校長表示，一般對輔英科大的印象是護理師的培育基地，其實其他系所的表現也是有口皆碑，例如健康美容系近年在國內外各大美業賽事即大有斬獲，師生不僅展現最專業的實力，也帶領台灣選手站上世界美業舞台，為國爭光。

廣告 廣告

醫學與健康學院陳中一院長表示，第二十九屆APHCA亞太美容美髮奧林匹克國際賽日前在新北市舉行，這場國際美業盛會吸引全球美業菁英齊聚一堂，競爭激烈，健康美容系師生能脫穎而出奪金凱旋，值得嘉許。

陳中一說，二技進修部陳秀菊同學（新光高中畢）個人獨得男子平頭設計組金牌，創意女子剪髮組、創意男子髮型設計組、扇形冷燙捲髮組三項優勝及奧林匹克盃創作獎。柯美華副主任獲藝術精油調香設計組優勝、四技石欣雅（玉井工商畢）獲藝術精油調香設計組優勝、黃子薰（中山工商畢）獲藝術珠寶捧花組優勝。

柯美華表示，陳秀菊進取心強，現為知名髮型連鎖店設計師，在美業界頗有名氣，但仍願意繼續進修提升技藝，堪為表率，曾連續三年擔任台灣小姐選美大賽造型師，亦為去年世界美顏小姐全球總決賽造型團隊成員，這次參賽表現搶眼，是努力與汗水的結晶。

「美業不只是技術，更是一門藝術的展現。」陳秀菊指出，與高手競技不只比技術，更比時間壓力下誰能展現穩定節奏、精準線條、細節掌控與創意，尤其現場「紙雕藝術創作比賽」，展現許多選手運用元寶、金紙、紙張摺疊與剪裁技法，巧妙結合傳統文化意象與現代美感設計，創造出極具藝術性與立體感的造型作品，令她印象深刻，收穫滿滿。

廣告 廣告

陳秀菊說「感謝學校的培育與支持，也感謝柯美華老師的指導與鼓勵，這份榮耀是屬於團隊的成果，未來會更加努力，讓台灣的美業技術站上更高的國際舞台。」

石欣雅是以《海的記憶．幻藍之水》作品，於藝術精油調香設計組榮獲優勝。她的作品以海洋為靈感，香氣傳達海浪的律動與光影的溫柔，讓人感受自由與平靜。她表示，很高興參加這場國際大賽，不僅讓自己成長也知道自己的不足，會利用這次寶貴的經驗，持續在香氛與美學領域深耕，盼未來能創作出觸動人心、具有故事性的香氣作品。

四技新生黃子薰以「藝術珠寶捧花組」作品獲優勝，她靦腆透露自己原本只是想去「見見世面」，真沒想到第一次參加國際賽就得獎，開心之餘也讓她見識到各國高手的超凡技藝，令她大開眼界，未來會持續精進技藝，盼未來有機會能再與國際高手一較長短。