高市轉彎 理解「台灣是中國一部分」 前大使：會繼續退

日本首相高市早苗上月初就台灣有事的國會答辯引發的震盪持續，她今（3）日在參議院全體會議上被問到日本政府對台立場時強調，自從1972年在《中日共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，此一立場完全沒改變。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲認為，高市早苗之後會繼續退讓，因為她面臨來自國際和國內的壓力，也沒有獲得美國的公開支持，日本玩了一個實力不足的「遊戲」，最後還是要把這些話收回。

公明黨議員竹內真二指出，首相在國會答辯中提到台灣有事可能構成「存亡危機事態」造成的影響，強調「我國應以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級」，他詢問高市早苗關於日本政府關於台立場，是否仍與《中日共同聲明》一致。高市早苗表示，關於日本政府自1972年《中日共同聲明》以來對台灣的立場，即日本「理解並尊重」中國大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。

介文汲今天在政論節目《新聞大白話》表示，1972年《中日共同聲明》中提到，日本政府承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，中華人民共和國重申，台灣為中華人民共和國不可分割的一部份，日本政府充分理解和尊重中國政府此一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第8條，「這講得很清楚，高市早苗為什麼不早講」。

介文汲直言，高市早苗先前的涉台發言形同干涉他國內政，但她實際上既非常清楚狀況，也知道《國際法》，所以只是在藉機混淆視聽、製造很大的國際事端。他並認為，高市早苗之後會繼續退讓，因其面臨國際和國內的壓力，美國也沒有公開支持，日本玩了一個實力不足的「遊戲」，最後還是要把這些話收回。

