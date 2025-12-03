高市轉彎 醫嘆「福島食品都開放了」：政府臉真的丟大

日本首相高市早苗上月初就台灣有事的國會答辯引發的震盪持續，她3日在參議院全體會議上被問到日本政府對台立場時強調，自從1972年在《中日共同聲明》中承認中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，此一立場完全沒改變。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰感嘆，台灣已全面解禁福島五縣食品管制，現在政府的臉真的丟大了。

公明黨議員竹內真二指出，首相在國會答辯中提到台灣有事可能構成「存亡危機事態」造成的影響，強調「我國應以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級」，他詢問高市早苗關於日本政府關於台立場，是否仍與《中日共同聲明》一致。而高市早苗表示，關於日本政府自1972年《中日共同聲明》以來對台灣的立場，即日本「理解並尊重」大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。

針對高市早苗的說法，蘇一峰3日在臉書發文表示，總統賴清德推銷日本生魚片廣告都拍了，福島食品也都開放了，自己上周就說，不要因為政治相挺開放福島食品，這是很無腦的行為，現在台灣政府的臉真的丟大了，「還是青鳥不要臉不在乎」。

而除了蘇一峰，藥師林士峰同日稍早也在臉書發文質問，高市早苗前幾天稱「台灣有事就是日本有事」時，青鳥們紛紛說要去日本旅遊、感謝日本情意相挺，現在高市提到日本理解並尊重大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」、此一立場「完全沒有改變」，不知道青鳥們會出征她嗎？外交部會向日本抗議嗎？

