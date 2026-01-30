高市農業局攜手東南亞觀光產業 開拓農村小旅行更多元的國際新契機

▲高市農業局舉辦「東南亞旅遊業者交流推介會」，邀集來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等旅遊業者與在地產官學代表交流，高雄特色農村小旅行成果於現場亮相。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為持續拓展高雄市農村旅遊的國際能見度，並強化高雄市農村社區與海外市場的實質連結，高雄市政府農業局於2026年1月25日至30日，攜手高雄市觀光協會、旅行社及飯店等觀光業者，邀請來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等近50位東南亞旅遊業者來台踩線，實地走訪高雄農村社區，強化在地農村與海外市場的實質連結，開拓更多元的國際合作契機。

▲高雄市政府農業局長姚志旺致詞並以簡報推薦高雄農村旅遊。

廣告 廣告

高雄市政府農業局指出，此次踩線活動以「農村社區小旅行」為核心主軸，透過實地體驗與面對面交流，深化海外業者對高雄農村旅遊產品的理解與合作意願，行程結合山城、原鄉、海港與城市節點，精心規劃六天五夜路線，讓業者實際走入社區、與居民互動，感受高雄農村的真實樣貌與深厚底蘊。此次行程涵蓋高雄市多處代表性農村社區，包括新發社區的高雄山茶體驗、日光小林社區的大武壠原民文化導覽與歌舞表演、糖廠社區的食農教育與手作活動、南勝社區的採果體驗，以及圓富社區結合人文風情的社區實踐，完整呈現高雄農村從農業生產、文化傳承到體驗設計的多元價值，串聯「茗山茶、賞人文、品海漁」的農漁業觀光休閒廊帶。

▲東南亞旅遊業者實地走訪高雄日光小林社區，透過特色飲食與在地體驗，深入感受大武壠族生活樣貌，強化未來行程包裝與市場推廣的合作基礎。

除農村社區外，踩線團亦串聯駁二藝術特區、愛河灣遊艇體驗、義大世界等高雄具代表性的城市觀光節點，展現高雄兼具農村特色與城市觀光能量的旅遊優勢。農業局並於1月28日於高雄萬豪酒店舉辦交流推介會，邀集相關單位與觀光產業業者面對面交流，促進後續農村遊程包裝、通路合作與市場洽談。

此次踩線團亦結合高雄市政府觀光局、高雄市觀光協會的產業整合平台，並攜手在地飯店、交通與觀光業者，共同打造具備市場潛力的農村旅遊產品。透過跨局處與公私部門協力，讓海外業者不僅看見高雄農村的特色，更能實際理解行程操作、接待量能與市場可行性，作為後續引介國際旅客的重要基礎。

農業局局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」長期致力於整合農村社區資源，透過體驗設計、行銷推廣與品牌建構，讓農村成為具吸引力的旅遊目的地。此次邀請東南亞旅遊業者來台踩線，不僅是推廣行程，更是將農村社區直接帶上國際旅遊供應鏈的重要一步，期盼透過實地體驗，促成更多海外團客與自由行旅客走進高雄農村，為地方帶來實質人流與經濟效益。未來高雄市政府農業局也將持續結合觀光旅行業者及相關產業資源，深化農村旅遊的國際行銷布局，讓高雄農村特色被更多國際旅客看見，為農村社區創造更多元且永續的發展新契機。

更多資訊，請至【高雄市政府農業局官網】或追蹤【高雄一日農夫體驗趣】粉絲專頁。（圖／記者王雯玲翻攝）