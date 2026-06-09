高市退伍軍人協會理事長涉反滲透法 劉萬禮要求解除境管被駁回

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高市退伍軍人協會理事長劉萬禮涉反滲透法等罪，聲請解除境管，被高雄高分院駁回。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市退伍軍人協會理事長劉萬禮涉嫌違反國安法，業經最高法院判決無罪確定後，聲請解除境管，高等法院高雄分院認為他另涉及反滲透法等罪，仍有逃亡之虞，裁定駁回。

據了解，2017年至2023年期間，被告劉男等人前往中國等地接受落地招待，並安排團員與對岸統戰官員接觸，涉嫌為對方宣傳「一國兩制」等思想，及介入國內總統等選舉，被高檢署高雄分署偵結，依涉嫌違反國家安全法、反滲透法和正副總統選罷法等罪起訴，案經高雄高分院判決無罪後，檢方不服上訴，他涉及國安法部分無罪定讞，其餘發回審理。

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劉男指出，反滲透法不是最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，他並有固定住、居所，及患有高血壓等慢性病，沒有逃亡可能，要求解除境管。

高雄高分院調查，劉男涉及正副總統選罷法，刑度為3年以上、10年以下徒刑，如成立犯罪，尚應依反滲透法加重其刑，已不是輕罪。況且，資助助選活動及賄選的人民幣4萬元，有待進一步釐清，因此認為仍有限制出境、出海之必要，可抗告。

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