高市運發局精選2026三大類品牌賽事 揪市民運動一整年

為持續深化城市運動形象、強化運動賽事識別度，高市府運動發展局推出「二○二六高雄運動品牌賽事大賞」，並以「揪愛運動」為主題，號召全民一起「Join」運動，明年將正式邁入第七屆，精選出「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等十六項活動。運發局侯尊堯局長表示，自己也運用穿戴裝置和運動APP，養成規律跑步習慣，為接下來一月十、十一日打頭陣登場的二○二六高雄富邦馬拉松做準備，賽道路線連結橋頭、岡山、彌陀、梓官等區域風貌，規劃十七個特色補給站，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄在地美食。(見圖)

運發局今(廿七)日說明，當日活動現場高雄市體育總會秘書長郭佑任、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川、董事長楊嘉南、金仁寶育樂股份有限公司董事長鄭至耿、擎億股份有限公司總經理特助曾冠華、金車南區行銷部主任陳泓豪、霹靂國際多媒體股份有限公司總經理特助丁子秦、高雄市議會副議長曾俊傑服務處代表及高雄市體育總會單項委員會代表們都蒞臨共襄盛舉，表達對高雄運動政策推動與城市運動發展的支持。

運發局侯尊堯局長指出，「二○二六高雄運動品牌賽事大賞」配合運動部「提升規律運動人口」政策方向及「以運動壯大台灣」的國家願景，精選「經典賽事」、「年度明星賽事」及「潛力新秀賽事」等十六項賽事，並預告明年度將開設一百一十五班運動課程，希望帶動全民投入運動，提升規律運動人口；本屆品牌賽事首發為明年一月十、十一日登場的高雄富邦馬拉松，賽道首度向北延伸，連結橋頭、梓官、岡山與彌陀等區域，串聯公園綠地與漁港風光，展現高雄多元城市樣貌，並規劃十七個特色補給站，新增橋頭肉包、岡山羊肉及藍帶可頌等在地美食，讓跑者征服賽道的同時也能品味高雄特色。

在賽事類別規劃上，「經典賽事」以高水準的標竿型賽事為主，包括明年一月十至十一日即將到來帶領跑者一覽港都城市風光的「高雄富邦馬拉松」、享譽全台的「高雄國際自由車環台公路大賽」、融合節慶文化與水域競技的「高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」、歷史悠久扎根基層的「高雄和家盃全國排球錦標賽」、擁有全國中等學校運動會及大專運動會前哨站美譽的「港都盃全國田徑錦標賽」、廣邀世界各國好手參賽的「高雄霹靂舞國際大賽」等指標性賽事，持續穩固高雄在國內外運動版圖中的關鍵地位。

「年度明星賽事」則涵蓋競技水準與觀賞性兼具的「高雄羽球大師賽」、結合創意與水域特色的「高雄創意造筏大賽」、展現包容及多元價值的「高雄市身心障礙國民運動會」、匯聚國際好手的「福爾摩沙國際七人制足球錦標賽」等，提升民眾對賽事熟悉及辨識度，形塑成為高雄重要的年度運動記憶亮點。

「潛力新秀賽事」則鼓勵具創意及特色型賽事，包括啟發孩子運動興趣、體驗賽會模式與奧會精神的「小小英雄運動會」、結合城市探索與運動體驗的「城市定向越野」、號召民眾齊跑「全民接力賽暨高雄5K Run」、展現多元友善與國際視野的「高雄亞洲同志運動會」、鼓勵樂齡族群挑戰自我的「銀髮族運動會」，及培育青少年高爾夫新秀「二○二六高爾夫CTBC TECH全國青少年積分巡迴賽」等，期盼引領民眾參與運動、享受運動樂趣。

運動部成立後，政策目標提升全國規律運動人口，運發局同步串聯「運動i台灣二.○」政策，將水域運動、心肺有氧、銀髮體適能及球類運動技研等常態性課程納入整體行銷架構，透過「賽事帶動課程、課程養成習慣」模式，逐步提升民眾規律運動人口比例。

運發局強調，盼「二○二六高雄運動品牌賽事大賞」結合多元賽事推廣與分級發展機制，引導民眾接觸並參與各類運動活動，逐步培養規律運動習慣，進而推動全民參與、成為民眾日常，各項賽事及活動規劃，歡迎上高市府運動發展局官方粉絲專頁或官方網站(https://sports.kcg.gov.tw/)查詢。