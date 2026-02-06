高市選情看俏！民調估執政聯盟囊括6成席次 美媒示警中道黨

編譯林浩博／綜合報導

日本眾議院8日大選前夕，日本首相高市早苗的執政聯盟選情看俏，有望拿下60%席次，過半不成問題。就連美國總統川普也前來助攻，在社群發文公開為高市背書，直誇「她不會讓日本人民失望」。不過，美國媒體分析，昔日執政夥伴公明黨轉投在野陣營，依然給選舉帶來了不確定性。

日經民調預測：執政聯盟囊括60%席次

根據《日經》6日所公布的民調，自民黨與維新會的右翼執政聯盟，有望在8日大選之後，在眾議院的465席當中，橫掃至少300席之多。反之，由立憲民主黨和公明黨所組成的「中道改革聯合」（簡稱中道黨），兩者相加席次恐自167席腰斬，只剩下約50席。這次調查是根據4日至5日的全國電話與網路抽樣。

自民黨選前掌握了198席，民調預測能贏得233席。自民黨目標是取得至少261席，以獲得「絕對穩定多數」，壟斷所有眾議院委員會的主席大位。

隨著大選投票日將近，選情也大致底定。289個單一席次當中，也只剩約半數屬於膠著狀態。

川普背書高市「不會讓人民失望」

不只民調屢傳好消息，高市還得到了海外強大盟友的聲援。川普於台灣時間6日凌晨，在自家「真實社群」（Truth Social）平台公開力挺高市，大讚她已證明自己是堅強、有力且睿智的領導人。

川普稱高市真心愛自己的國家，並強調兩國達成的貿易協議對雙方有利，而他作為美國總統，「我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持」，並補充說「她不會讓日本人民失望」。川普還披露，預計3月19日在白宮歡迎高市來訪。

自民黨的秋田縣支部。美媒指出，其昔日執政夥伴公明黨在當地選情出現升溫。（圖／翻攝自X平台 @NorikoHayashi_）

美媒：中道黨增添選舉不確定性

不過，有美國媒體卻在同日潑了冷水，警告中道黨作為新挑戰者，依然給選情帶來不確定性。

美媒報導，大選中仍有46席競爭激烈。文中還引述了秋田縣79歲銀髮族選民空一隆（音譯，Kazutaka Kon），指高市的「台灣有事」言論，讓他們憂心國家方向太右了。空一隆稱：「我們必須向高市早苗內閣大聲說『不 』。」

空一隆及其妻子長年支持公明黨，過去25年他們也是自民黨在地方的鐵票；因為他們知道，自民黨支持者也會在政黨比例代表席次當中，投給公明黨候選人。公明黨以淨化政治為號召，靠著新興宗教團體「創價學會」救濟弱勢民眾。

但隨著公明黨和自民黨拆夥，不到1個月前又改與立憲民主黨合組中道黨，這對夫妻也跟著轉向。公明黨在比例代表席次，將改披中道黨的旗幟。美媒分析，公明黨在日本全國的支持者約2萬人之多，數字大於自民黨在46個關鍵席次勝出所需的差距。

以空一隆所居住的秋田第一選區為例，2024年自民黨的冨樫博之，在那裏只以872票的微幅差距獲勝。美媒指出，秋田面臨多重危機。農民老化、當地又缺乏就業機會，年輕人都轉往東京等大都市尋求發展；人口不斷外流，家戶收入在全國敬陪末座，受到通膨的打擊也最大。外部安全方面，北韓每次試射飛彈，瀕臨日本海的秋田總是受到威脅的前線；甚至在縣內，飆升的熊類攻擊事件，也讓居民人心惶惶。

公明黨候選人早川周作（音譯，Shusaku Hayakawa）即主打活化在地經濟的政見。他指出秋田在日本消失城市排行榜位居第一，應該加以阻止，他稱「政治對有錢有勢者並非必要，但對弱者卻是必要」。

