高市邀李在明同台打鼓 演奏K-pop名曲

日本首相高市早苗和南韓總統李在明，在嚴肅的日韓領袖會談之後，來場領袖打鼓合奏的橋段，讓外界相當驚喜。高市和李在明雙手敲奏著K-pop熱門金曲，學生時期擔任樂團鼓手的高市，更指點李在明打鼓，合奏時展現兩國領袖難得一見的輕鬆神情。

日本首相高市早苗對南韓總統李在明說，「總統在10分、5分之內就學會打鼓，我很擅長吧。」

會後兩人還交換鼓棒，展現雙方的好交情。李在明也贈送一整套南韓製的爵士鼓給高市，高市的回禮包括日本製的環保手錶。

李在明13日飛抵日本，在高市的家鄉奈良舉行雙邊會談，兩人針對經貿、安保、AI科技等交換意見，同時也談及全球與區域安全議題。高市表示，日韓關係以及日美韓三方的合作有利於區域穩定，同時確認日韓建立一個不拘泥形式、隨時能談的管道，也就是「穿梭外交」的關係。

高市早苗表示，「李總統與我一致同意，未來將持續推動穿梭外交。」

才剛結束訪中之旅，與中國國家主席習近平舉行會談的李在明，聚焦在日韓與中國關係的立場，喊話強調中日韓三方深化合作的重要性。

李在明指出，「我也強調，東北亞三國韓國、中國、日本應盡可能尋找共同點，並透過對話與合作共同努力。」

李在明訪日第二天，參訪奈良縣的世界遺產法隆寺。透過這座與朝鮮半島歷史淵源深遠的寺廟，象徵日韓關係邁向新的階段。高市早苗也預計在今年擇期回訪南韓。

