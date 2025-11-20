高市還想拜靖國神社？他批：將日本帶往滅亡

▲日本首相高市早苗在質詢時的「台灣有事論」立場，引起中國不滿，中日關係陷入緊張局面。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在質詢時的「台灣有事論」立場，引起中國不滿，中日關係陷入緊張局面，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品，未來恐引發進一步經濟制裁。前立委邱毅說，近來還傳出高市要參拜靖國神社，若消息屬實，高市恐將日本帶往滅亡的死路。

邱毅說，女人要拗起來，真是比男人還更難纏，12年前，已故首相安倍晉三也曾參拜靖國神社，導致「中日關係大地震、掀起大波瀾」。他認為，高市此舉被視為試圖突顯「承繼安倍路線」，因此可能複製當年的激烈衝擊。

廣告 廣告

邱毅表示，也有聲音認為該消息可能是日本右翼刻意放出，此舉目的可能「一石三鳥」，包括「把高市逼到極端」、「激怒大陸，使中日紛爭升溫」，甚至逼高市扮演「烈士」，在參拜後宣布辭去首相職務。

邱毅認為，這有些武士道的味道，好像在逼高市走向阿南惟幾或大西瀧治郎的老路，並指出這兩人皆在1945年切腹自殺，雖然「2025年已不興切腹自殺」，但高市仍可能因政治壓力被迫辭職。

邱毅提到，中方對相關傳聞反應強烈，不但把黃海軍演時間延長，演習範圍更擴大，更接近本島，中國的經濟制裁也一波勝過一波，日本國內壓力可能反撲，等到情勢惡化感到痛時，對高市就會由擁戴轉變成攻擊，這就是民粹政治的本質。

邱毅也提到，高市雖然派特使前往北京，但低著頭，就像隻鬥敗的公雞，而中國外交部司長劉勁松「手放口袋，連正眼都不看」，這象徵「中日第一回合談崩了」。中國社會情緒已完全沸騰，「中國人民會憤怒到什麼程度，高市了解嚴重性嗎？高市一路推動相關路線，恐將「走向毀滅日本的死路」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗陷中國「指鹿為馬」認知作戰！學者建議日本4大策略反擊

中國人真的從日本消失！池袋街頭空蕩蕩 日本網友：謝謝高市早苗

高市早苗不撤「台灣有事」言論！矢板明夫：她可能這天拜靖國神社