高市里長勾結宮廟故技重施 涉假募款真索賄2人收押

（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄永安區維新里長蔣福山涉與文興宮張姓主委假藉辦遶境活動，憑里長權勢向工業區多間外商以募捐為由勒索，每間勒索5萬至50萬，橋檢依貪污、恐嚇罪嫌聲押2人獲准。

檢廉調查，蔣福山與文興宮張姓主委曾以進香遶境活動為由對外募款，並藉里長權勢向永安工業區廠商勒索財物，當時被依貪污罪嫌聲押獲准，但事後因罪證不足獲判無罪。

不料，2人這次又以相同手法，憑藉里長權勢假藉發動抗爭或通報權責單位辦理聯合稽查，或開罰等利用公權力影響公司營運方式，向工業區多間外商公司人員以募款名義勒索財物，每間廠商勒索新台幣5萬元至50萬元，但疑似在溝通過程中惹到某間業者，導致業者向檢廉單位檢舉。

橋頭地檢署檢察長張春暉獲悉後極為重視，指示由主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮法務部廉政署南部地區調查組全力偵辦；檢廉25日執行搜索，傳喚被告、證人等5人到場，經檢方訊問後，認定蔣男、張男涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物、恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪嫌重大，並有羈押原因及必要，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：陳仁華）1141127