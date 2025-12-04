高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好

日本首相高市早苗重申對台灣的立場。（翻攝自高市早苗臉書）

日本首相高市早苗昨（3日）重申，日方對台灣的立場「並未改變」，再次引起中國不滿。對此，自民黨副總裁麻生太郎表達支持，並表示，雖然中國有各種批評，但被說幾句的程度還好，目前為止這件事沒有發展成什麼大問題。

日本首相高市早苗昨（3日）表示，「日方對台灣議題的基本立場與《日中聯合聲明》一致，沒有任何改變」。綜合日媒報導，自民黨副總裁麻生太郎針對此事表達支持，他指出，高市早苗的涉台言論並無任何問題，「只是將以往政府的立場具體說明而已，沒什麼不好，這樣的態度非常令人欣慰」。

麻生太郎表示，「雖然中國有各種批評，但被說成這樣反而正好」、「目前為止這件事沒有發展成什麼大問題」。同時，麻生太郎也稱讚高市早苗為「自民黨變革的象徵」，擁有超高的民調支持率。

麻生太郎在2024年1月曾表示，一旦「台灣有事」，日本政府將判斷情勢是否構成可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，「時代正在劇變，現在台灣海峽的緊張局勢升高，若爆發戰爭，我們必須救出在台灣的日本人」。不過，現在的情況與以往不同，麻生太郎強調，「台灣有事」無疑是存亡危機事態，日方將根據情況，在台灣海峽使用潛艇、軍艦戰鬥。





