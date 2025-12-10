高市重申竹島主權 韓強硬反駁

日本首相高市早苗9日在國會答詢時表示：「根據歷史事實和國際法，竹島（韓國稱為獨島）明顯是日本的固有領土。」韓國政府立即駁斥日本說法，也強調該島嶼明顯為韓國固有領土。高市的言論也讓日韓關係又陷入緊張。

《韓聯社》報導，自民黨議員高見康弘在眾議院預算委員會上指出，韓國的非法占領情況沒有改變，要求政府做出強硬的應對。高市早苗回應，「將根據基本立場堅毅應對。」並將努力使日本的立場在國內和國際都能準確地傳達。

報導指出，高市早苗重申日本新政府上個月10日就職後宣布的先前立場，雖然這項聲明是日本政府立場的一貫延伸，但有人預測，正值東北亞局勢因中日衝突升溫變化，其影響將會擴大。

韓國政府駁斥這些說法，青瓦台官員強調，「獨島無論從歷史、地理還是國際法來看，明顯是我國固有領土，不存在領土爭端。」並補充「我們將堅決回應日本的任何不當主張」。報導也指出，這是韓國總統李在明上任以來，青瓦台首次公開對獨島議題表達強硬立場。

獨島位於東海，二戰結束後，聯合國最高司令官麥克阿瑟總部指獨島不屬於日本管轄，將獨島移由駐韓美軍管轄，後來大韓民國政府建立，獨島也自動歸屬韓國。然而，日本聲稱《舊金山和約》並未明文歸還獨島，仍視為其領土。

日韓建交時，雙方決定將獨島問題留到日後解決，彼此都主張擁有主權。目前獨島由韓國實際控制，並在靠近韓國海區內由韓國海洋警察廳監視，建有直升機場、碼頭和燈塔等設施，每年韓國海警和海空軍會舉行1到2次的防禦演習。