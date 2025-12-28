高市野溪事故 今年救援8起

野溪環境變化快速、潛藏危險性，稍有不慎可能衍生受困、失聯，甚至傷亡，高雄市消防局今年接獲8起野溪相關事故，包含溪水暴漲受困、落石坍方、人員失聯等，累計協助40人脫困。事故主要救援熱點分布為荖濃溪、十三坑溫泉及茂林溫泉區，消防提醒，出發前應做好充分準備與風險評估，不僅是對自身負責，也是對家人及救援人員的尊重，維護山區及自然活動環境安全。

高雄市消防局於11日晚間11時許獲報，有民眾於六龜區七坑溫泉一帶迷路，但因山區訊號不良，警方一時無法定位，因此改撥打119，由消防單位透過定位系統確認受困位置，消防人員出動繩索橫渡溪流，成功協助2位民眾安全渡溪脫困，所幸均未受傷。

據統計，今年消防局迄今共接獲8起野溪相關事故，總計協助40人成功脫困，主要事故原因為溪水暴漲、落石坍方、人員失聯等因素。今年2月1日接獲拉庫音溪6人受困、荖濃溪則有6人受困，另於十三坑溫泉則有8人失聯；3月27日前茂林鄉長詹忠義與友人前往紅塵峽谷溯溪時疑身體不適昏迷，消防抵達時人已死亡救援案；4月13日因土石坍方，6車15人受困於七坑溫泉；5月7日多納溫泉區因溪水暴漲1人受困；12月5日萬山溫泉也傳出1人失聯；11日七坑溫泉2名受困。

從事故分布來看，荖濃溪、十三坑溫泉及茂林溫泉區為主要救援熱點，消防分析，肇因於行程規畫不足、對地形及氣候變化認知不夠、裝備準備不完善，以及低估溪谷環境潛在風險，像是野溪周邊常見溼滑岩石、鬆動落石、狹窄溪床及湍急水流，部分路段需涉水或攀爬，一旦發生意外，易造成滑落、受傷或受困，並大幅增加後續救援難度。

此外，部分案件因民眾未事先向家人或友人告知行程及預計返家時間，進入訊號不良地區後失聯，導致家屬憂心通報，消防呼籲，進入可能存在訊號盲區的野溪或偏遠地區前，務必先行通報行程，以避免不必要的搜救行動。

消防也提醒，從事野溪活動時，應留意溪水暴漲風險、也需審慎評估地形環境，並注意水溫與身體狀況，更重要的是落實行前通報與裝備準備。