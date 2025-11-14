高市鐵娘子不懼中共戰狼 拒撤挺台言論1／抗議日相挺台言論遭駁回 中官媒：軍國主義死灰復燃

日本首相高市早苗。

日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿。中國外交部昨天深夜召見日本駐中國大使，對高市的發言提出嚴正抗議。對此，日本官房長官木原稔，今天回應表示，日本政府對台灣的立場 並沒有改變。另外，中國官媒人民日報今天也發評論，詞藻華麗的痛批，高市的言論蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言持續發酵，繼中國駐大阪總領事薛劍的斬首高市論，還有中國外交部開記者會痛批後，北京又再出新招。中國央視主播：「11月13日外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治，就日本首相高市早苗涉華錯誤言行提出嚴正交涉。」

孫衛東向金杉憲治強調，台灣是中國的神聖領土，任何人干涉中國統一大業，中方必將迎頭痛擊，孫衛東也批評高市的涉台言論極其錯誤危險，嚴重干涉中國內政，14億中國人民對此絕不答應。

日本官房長官木原稔：「關於高市首相答辯的主旨和我國政府的立場，我方再度向中方說明，並提出了反駁。」中國出招，日本也接招，官房長官木原稔14日上午開記者會說，期待台灣問題可以透過對話和平解決，另外日方也持續強烈要求中方對喊出要斬首高市的薛劍採取適當處置。

朝日電視台駐北京記者尾崎圭朗：「在中國看不到的X平台上傳的日文內容，在中國社群上也被大量轉傳。」中國的反制行動沒完沒了，解放軍在X平台上的宣傳帳號罕見發布全日語圖卡，指出若日本武力介入台海情勢，中國必將迎頭痛擊。

中國外交部發言人林劍：「日方是否真的已與軍國主義劃清界線，日本政府是否真心堅持『專守防衛』和『無核三原則』。」中國官媒人民日報更刊登評論，標題寫「絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁」，內容痛批高市將台灣有事與集體自衛權掛鉤，是為日本軍事擴張尋找藉口，蘊藏著軍國主義死灰復燃的危險苗頭。

