高市鐵娘子不懼中共戰狼 拒撤挺台言論2／從外國手中守護日本！ 高市擬制定《反間諜法》

高市早苗昨天在國會答詢，再度展現要制定反間諜法的決心。

日本首相高市早苗昨天在國會答詢，再度展現要制定反間諜法的決心，她說考慮嚴格化外國人的入籍標準，並在明年1月研擬出基本措施。

參政黨代表神谷宗幣：「針對制定間諜防止法，高市首相請告訴我您的想法？」日本首相高市早苗：「像是擾亂日本社會的穩定，另外也像損害民主主義一樣，我們會對這類各式各樣的風險，持續應對，從外國勢力手中持續守護日本。」

日本面臨，最嚴峻的安全保障環境下，首相高市早苗，13號在國會答詢，再度展現，制定反間諜法的決心，她說已經指示，法務大臣進行，接受移民的基礎調查，並考慮嚴格化，外國人入籍標準，另外將在明年1月研擬出，法律的基本措施。

廣告 廣告

時任眾議員高市早苗（2025/05）：「這是與外國勢力有關的假資訊，認知作戰等問題，我們必須迅速處理這些事，我也收到這些留言。」高市，今年5月還沒當上首相前，就曾經向，時任首相石破茂，建議制定反間諜法，作為自民黨，治安、恐攻、數位犯罪對策調查會會長，高市致力於防治外國間諜，其實背後有歷史原因。

時任日本首相中曾根康弘（1985）：「日本是一個像是被稱為，間諜天堂的國家，自民黨都非常擔心，推敲提出了間諜防止法。」1980年日本前自衛隊幹部，洩露重要情報給蘇聯，時任首相中曾根康弘，就打算制定，反間諜法最高刑罰，甚至是死刑，但卻因為國民怕被監視處罰，最後無疾而終，而如今日本在野黨也提出同樣質疑。

立憲民主黨眾議員城井崇：「這是對國民生活和權力，帶來重大影響的法律。」事實上，自民黨與日本維新會，簽訂聯合政府協議，其中也包含，制定《反間諜法》。而高市內閣上路後，目前已經宣布，將設立全新的，國家情報局，強化政府情蒐能力，反制外國勢力滲透日本。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

資方拒加薪2%！美星巴克爆跨城市罷工 公司：時薪已逾30美元

台歐交流新里程碑 IPAC執行長駁租場地1／台歐交流達新里程碑 F:F:F音樂節11月芬蘭登場

高市鐵娘子不懼中共戰狼 拒撤挺台言論1／抗議日相挺台言論遭駁回 中官媒：軍國主義死灰復燃