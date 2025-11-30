高市長之戰她民調衝第一 李永萍：綠營若提名她 柯志恩比較好選

根據《上報》29日公布的高雄市長最新對比式民調，綠委邱議瑩以51.9%領先藍委柯志恩的23.7％；綠委賴瑞隆以50.4%領先柯志恩的23.1％；綠委許智傑以50％領先的柯志恩的23.7％；綠委林岱樺以43.3％領先柯志恩的19.6％。前台北市副市長李永萍表示，民進黨有本事就提名邱議瑩，她很樂見，因為到時柯志恩會比較好選。

李永萍今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市議員侯漢廷所講奇幻世界的事情發生了，垃圾山不斷連環爆，爆的地方全都是邱議瑩的選區，現在邱議瑩的民調卻衝到第一名，而且過51%。她私心裡覺得，民進黨有本事就提名邱議瑩，她很樂見，因為到時候柯志恩比較好選，只要不斷的打垃圾山，垃圾山一爆二爆三爆四爆連環爆 ，看來還會繼續爆，因為邱議瑩選區很大， 到處都在堆積垃圾。

李永萍接著表示，不曉得民進黨初選在自嗨什麼，可是從政治派系的效應來講，值得重視的是，台灣的南部和北部反賴清德的英蘇連線，也就是蔡英文和蘇貞昌的連線，確實有合流的傾向。新北市他們就去支持蘇貞昌的女兒綠委蘇巧慧，至於高雄，蘇貞昌要去支持陳其邁同屬的英系邱議瑩，英蘇就此結盟 。南北他們交互使用，這是民進黨內部的盤算。

李永萍認為， 邱議瑩現在無論如何要為高雄市充滿了垃圾 ，以及垃圾山代名詞這個毀損名譽的問題，邱議瑩要負全責。

