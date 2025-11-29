高市長之戰最新民調驚人變化 羅旺哲：這人掉下來了

根據《上報》今天（29日）公布的高雄市長最新對比式民調，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7％；賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1％；許智傑以50％領先柯志恩23.7％；林岱樺以43.3％領先柯志恩19.6％。媒體人羅旺哲表示，看起來許智傑、賴瑞隆、邱議瑩3位都很強，但林岱樺掉下來了。至於最後誰能夠出線，最後關鍵是林岱樺的動向。

羅旺哲今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄這一局蠻有趣的，這份民調出現一個討論度，看起來許智傑、賴瑞隆、邱議瑩3位都很強，林岱樺掉下來了。而林岱樺的動向，最能牽動高雄選舉部分，她的支持者最後會灌到誰那邊去？林岱樺過去是高雄最強，現在變成最弱的話，這個落差很大。

羅旺哲認為，林岱樺跟邱議瑩就是不對盤，邱議瑩看起來好像又急起直追的感覺，可能英系跟蘇系在做結盟。賴瑞隆跟許智傑也不弱，目前看起來在高雄的部分，民進黨是三強鼎立，但是誰能夠出線，最後關鍵是林岱樺的動向。

至於台南市長之戰，羅旺哲分析說，根據《TVBS》民調，綠委陳亭妃贏藍委謝龍介，謝龍介贏綠委林俊憲，可以這麼說，陳亭妃大勝林俊憲。距離民進黨提名不到2個月時間，林俊憲要怎樣在2個月時間把民調逆轉過來，他看不出林俊憲逆轉的契機點在哪裡？除非陳亭妃自己崩盤。如果大家都穩紮穩打，持續下去，1個月之後，民調還是這樣的結果，除非像謝龍介講的，林俊憲手上有張「鬼牌」，打出來可能一翻兩瞪眼，那就有可能讓陳亭妃瞬間崩盤。

該份高雄市長選戰最新民調為《上報》委託《雨晴指標》公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0個百分點。

