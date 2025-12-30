高市長之戰最新民調 綠選將僅賴小贏柯「但年輕票跑了」

2026高雄市長選舉備受各界熱議，目前國民黨已提名立委柯志恩，民進黨人選則尚未出爐。而根據《TVBS民調中心》今（30）日公布的最新高雄市長民調顯示，在綠營可能人選中，只有立委賴瑞隆的支持度勝過柯志恩，領先2個百分點，但他的20至29歲民眾支持度卻輸給柯。

根據《TVBS民調中心》今天公布民調顯示，若民進黨派出賴瑞隆和柯志恩對決，賴的支持度為41%，柯支持度為39%，兩人的支持度較上月都略減1個百分點。交叉分析顯示，20至29歲民眾支持賴瑞隆的比例下滑22個百分點，至34%，支持柯志恩的比例則提升16個百分點至42%。

廣告 廣告

而民進黨派出許智傑對決柯志恩，柯的支持度為41%，許38%，雙方差距3個百分點，另有21%未決定；若民進黨推派邱議瑩，柯志恩的支持度為42%，邱38%，雙方差距4個百分點，另有20%未決定；最後，若民進黨推派林岱樺，柯志恩的支持度為41%，林34%，雙方差距7個百分點，另有25%未決定。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

【看原文連結】