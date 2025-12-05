高市長之戰柯志恩對決民進黨4人 街頭民調結果出乎意料

2026年高雄市長戰火激烈，國民黨將派出立委柯志恩出戰，民進黨由立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺初選4搶1。有YouTube頻道近期在高雄自由黃昏市場周遭針對「高雄市民們支持哪一方當高雄市長呢？」進行隨機街頭民調，結果顯示，柯志恩拿到30票、民進黨20票。

「街頭有派對」YouTube頻道今(5日)公布最新街訪影片，拍攝日期為11月27日，地點是高雄自由黃昏市場周遭，隨機詢問民眾「高雄市民們支持哪一方當高雄市長呢？」若是選擇民進黨，則續問「在民進黨的4位裡面，他們最支持哪一位來選市長呢？」結果顯示，柯志恩拿到30票、民進黨20票。其中民進黨20票裡面，林岱樺2票、賴瑞隆8票、邱議瑩3票、許智傑1票；其中賴瑞隆拿到8票，將近一半的票數，另外還有6票是選不出來的。街訪主持人認為，左楠區本來就是國民黨在南部還稍微有希望的區域，所以在這裡贏，也不代表最後能夠獲勝。

支持柯志恩的一位先生表示，「目前民進黨沒什麼作為，所以感覺可以交換一下。目前我就只有看到大罷免而已，沒有什麼實質上的推進」。還有一位老伯認為，「她比較正派」。

支持賴瑞隆的一位婦人覺得，「民進黨比較顧台灣」。還有一位女性民眾表示，「最沒爭議，他比較值得信賴」。

支持林岱樺的一位先生表示，「我覺得她的知名度應該比較高，可能她的曝光率比較高一點」。

還有支持邱議瑩的一位女子直言，「我就是投民進黨這樣」。

