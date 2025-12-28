高市長之戰綠營人選？李永萍：這人是不是有機會也翻盤

爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆兒子疑涉霸凌案，雙方家長於27日共同聲明，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。前台北副市長李永萍表示，賴瑞隆跟女童家長在這個時候聲明稱不是霸凌，只是孩子的衝突，再搭配賴瑞隆80萬通道歉電話拜票，他是不是有機會也翻盤。

針對民進黨的初選，李永萍27日在政論節目《新聞大白話》中表示，綠委陳亭妃這個事情，民進黨特別是新潮流、賴清德嫡系，他們如果要拉抬立委林俊憲，包含會不斷放出內參民調。果不其然，比她預測的還快一點，本來她以為會到1月份才放出來說，林俊憲跟陳亭妃只差3個百分點，其實現在距1月份不遠了，他們說現在已經拉近了。她質疑，陳亭妃原本領先林俊憲20幾個百分點，現在他們卻馬上說剩3個百分點。

李永萍接著表示，27日有一個辯論，新潮流下去，又全力動員。到時候說黃金交叉，他們是不是因此有了對外的說服力。民進黨黨部是封閉起來做民調，到時候是真是假？外界誰又知道，又會是如何的質疑。

至於高雄市長之戰，李永萍認為，新潮流勢在必得，賴瑞隆這件事情，他們也是一定要操作到讓賴瑞隆跟女童家長，在這個時候弄出一個聲明說不是霸凌，只是孩子的衝突，再搭配賴瑞隆80萬通道歉電話拜票，他是不是有機會也翻盤。這表示新潮流一點都不要讓給別的派系，在全拿的情況下，其他派系吞得下去嗎？

李永萍指出，因為彰化縣長之戰歷歷在目，新潮流的立委陳素月領先正國會的立委黃秀芳，才差2個百分點，所以弄得前彰化市長也不服氣民調的結果。李永萍覺得，「你今天鬧到這樣，民進黨內部派系是不是在非常有把握的區域，因為派系內部鬥爭，大家恩怨很深，反而會讓民進黨很穩固的地盤，到時候陷入分裂，或者成為地方區域的危機。」

