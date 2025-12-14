高市長之戰綠營4搶1 媒體人最新預測：這人出線機會較大

高雄市長民進黨初選競爭白熱化，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑4搶1；國民黨則是立委柯志恩定於一尊。媒體人謝寒冰預測認為，民進黨賴瑞隆出線的機會比較大。

謝寒冰今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，即使賴瑞隆出這麼多包，現在新潮流跟兼任黨主席的總統賴清德還是在力挺賴瑞隆，所以他們就是硬要他上。邱議瑩現在這邊就是壁壘分明了，他質疑邱議瑩背後是前總統蔡英文、陳水扁、前行政院長蘇貞昌，然後對上賴清德的新潮流大軍。

謝寒冰認為，賴瑞隆的機會比較高，因為黨機器被他們抓在手中，現在黨是新潮流當家做主，所以就算你背後有蔡英文、陳水扁、蘇貞昌，那又怎樣，負責操作的操盤人是他們。因此，他還是認為賴瑞隆出線的機會比較大。

謝寒冰覺得，其實對柯志恩來講，她最希望邱議瑩出線，她們兩人互打，可以把民調升溫拉很高。賴瑞隆相對基本上沒有什麼特別的表現，所以你也不容易找出什麼東西，但是也是拜選舉之賜，他最近這幾月有很多東西可以給人家打。所以對柯志恩來講，就是穩穩地走她自己的路，讓民進黨自己內部去扯。

