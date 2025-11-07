高市長之戰 郭正亮最新預測綠營將派這人PK柯志恩

2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。針對綠營人選，前立委郭正亮預測表示，民進黨賴瑞隆應該是確定了。

郭正亮今(7日)在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，高雄市長陳其邁當年一開始民調就超過40%，賴瑞隆到現在只有30%左右，但賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，兩個都不夠強，柯志恩沒有像韓國瑜能夠跟基層得到共鳴，然後捲成一種要求政黨輪替的力量，這是候選人的群眾性問題，所以現在很難預測，因為民進黨賴瑞隆應該是確定了。

郭正亮接著點出，賴瑞隆的地盤，很多地方的人根本不認識他，這就是他未來的問題。這一局不是賴瑞隆在選，而是陳其邁跟總統賴清德在選，所以柯志恩不要以為她是對賴瑞隆。陳其邁是要往上爬的人，沒有贏，怎麼當行政院長，陳其邁當然想當閣揆，所以他會卯足全力。

郭正亮表示，柯志恩也跟他講過這個狀況，他跟柯志恩說，她的對手問題一直出現，因為高雄執政太久了。像林岱樺在岡山造勢，就超過2萬人，現在距離選舉還有1年多；柯志恩現在絕對辦不出來這樣的場， 一定要選舉很近的時候，才能夠捲動這樣的能量，而且林岱樺是在被打壓的情況下，都能夠搞一個2萬人的場，所以就知道資源落差之大。

