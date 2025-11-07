高市長之戰 郭正亮最新預測綠營將派這人PK柯志恩
2026高雄市長選舉開打，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈爭取提名；國民黨則確定由立委柯志恩出戰。針對綠營人選，前立委郭正亮預測表示，民進黨賴瑞隆應該是確定了。
郭正亮今(7日)在中天《林嘉源辣晚報》節目中表示，高雄市長陳其邁當年一開始民調就超過40%，賴瑞隆到現在只有30%左右，但賴瑞隆和柯志恩都有同樣的問題，兩個都不夠強，柯志恩沒有像韓國瑜能夠跟基層得到共鳴，然後捲成一種要求政黨輪替的力量，這是候選人的群眾性問題，所以現在很難預測，因為民進黨賴瑞隆應該是確定了。
郭正亮接著點出，賴瑞隆的地盤，很多地方的人根本不認識他，這就是他未來的問題。這一局不是賴瑞隆在選，而是陳其邁跟總統賴清德在選，所以柯志恩不要以為她是對賴瑞隆。陳其邁是要往上爬的人，沒有贏，怎麼當行政院長，陳其邁當然想當閣揆，所以他會卯足全力。
郭正亮表示，柯志恩也跟他講過這個狀況，他跟柯志恩說，她的對手問題一直出現，因為高雄執政太久了。像林岱樺在岡山造勢，就超過2萬人，現在距離選舉還有1年多；柯志恩現在絕對辦不出來這樣的場， 一定要選舉很近的時候，才能夠捲動這樣的能量，而且林岱樺是在被打壓的情況下，都能夠搞一個2萬人的場，所以就知道資源落差之大。
其他人也在看
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
高雄起風了！郭正亮見驚人轉變：恭喜柯志恩
在2026年高雄市長選舉即將展開之際，民進黨的四位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺正在激烈競爭，最終候選人尚未確定。而國民黨則已確定由立委柯志恩參選。前立委郭正亮表示，恭喜柯志恩，因為她目前的民調與對手差距已縮小至不到10個百分點，顯示出綠營候選人的實力不足。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 1 天前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 22 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 13 小時前
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 5 小時前
林岱樺「致勝關鍵」曝光！他：其他人比不上
[NOWnews今日新聞]民進黨立委、高雄市長參選人林岱樺1日晚間於岡山舉辦造勢晚會，吸引逾3萬名支持者到場展現高人氣，但也引發外界質疑林因涉助理費案參選是否適當。台灣民意基金會董事長游盈隆今（5）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 1 天前
國民黨2026新北派誰對決蘇巧慧？吳子嘉斷言「一定是他」：100％會贏
民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧出戰2026新北市長，外界也好奇藍白在野是否合推人選，亦或是國民黨自己單獨推出候選人？對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》預測，國民黨派出他對決蘇巧慧，藍白合若結合成功，蘇巧慧要贏的可能性不大。民進黨提名蘇巧慧出戰2026新北市長。吳子嘉表示，蘇巧慧父親蘇貞昌在新北的力量已經是過去式，蘇巧慧這次要競選的......風傳媒 ・ 1 天前
激辯2.5小時！ 大法官火力全開質疑川普關稅正當性
民視新聞／郭欣華 綜合報導美國總統川普發起關稅戰，到底合不合法？最高法院11月5日展開超過2個半小時的激辯，不論保守派或自由派的大法官，都對川普動用緊急權力徵關稅的作法提出質疑，認為這不是總統職權，而是國會權力。最終裁決預定在未來幾週或幾個月內出爐。民視 ・ 1 天前
蘇巧慧確定出戰新北！吳子嘉預言國民黨人選「就是他」
民進黨選對會5日下午正式通過徵召新北市立法委員蘇巧慧，代表民進黨參加2026新北市長選舉。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉推測，國民黨對於新北市長人選，最有可能派出的就是台北市副市長李四川。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇巧慧選新北市長！他喊提1政見「板橋拿破6成票」 超過2.1萬人表態了
2026縣市長選舉號角響起，民進黨5日召開選對會，確定徵召立委蘇巧慧參選2026新北市長，外界高度關注。對此，有人就提到，只要蘇巧慧的政見出現「停辦新北耶誕城」這一條，在板橋地區有望拿到超過6成的票數，文章掀起討論潮，至今已經吸引超過2.1萬名網友按讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直言吳怡農「太混」無資格選台北市長 媒體人：蔣萬安做夢都笑
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 2026年台北市長選戰，現任市長蔣萬安將尋求連任，而壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願表，爭取黨提名參選台北市長，這也是既2019年蔣、吳參選立委之後，外界關注「雙帥對決」是否再現。對此，媒體人顏辰州昨（5）日深夜在臉書發文，認為吳怡農沒有資格選台北市長，指稱倒也不是吳什麼政治資歷不夠，而是其兩次選...匯流新聞網 ・ 1 天前
不是王世堅！誰來挑戰蔣萬安？戴錫欽評估：吳怡農苗博雅機會大 曝連任機率過半、藍白合將幫民眾黨站台
2026台北市長選舉逐漸升溫，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽接受黃暐瀚訪問，回應蔣萬安連任機率、民進黨可能對手、李四川是否選新北、藍白合作可能性等關鍵問題。他透露蔣萬安連任機率「審慎樂觀超過五成」，評估吳怡農或苗博雅出線機會較高，更爆料李四川選新北「機率很高」。風向台灣 ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理
即時中心／潘柏廷、李美妍報導華碩一名中配女員工錢麗在臉書宣揚武統，被撤銷戶籍，不過，國台辦發言人張唅昨（5）日稱這是民進黨政府的綠色恐怖。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午則強調是依法行政，他更強調，現在錢麗被政府撤銷定居後成為長期居留，但如果錢麗相關言行還是繼續的話，那對方的長期居留狀態，可能變成政府不得不依法處理。民視 ・ 1 天前
不樂觀！立院今處理NCC人事案 藍白決議全部投不同意票
立法院上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團召開記者會說，這些人擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志而已，黨團一致決議對4位被提名人全部都會投下不同意票。國民黨團也召開黨團大會，決議將全數封殺。行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特自由時報 ・ 11 小時前
鄭麗文再公布新人事！牛煦庭、江怡臻任發言人 新媒體部主任王安國
新任國民黨主席鄭麗文於11月1日全代會正式上任後，陸續公布人事案，今日又再度公布最新一波的人事案。中天新聞網 ・ 1 天前
趙少康罷免投票涉亮票遭起訴求重刑 回應「尊重司法 不揣測」
前中廣董事長趙少康於今年7月26日罷免案投票時，展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署今天偵查終結，認定趙少康先後兩次將圈定內容出示他人，事後又飾詞推託，態度顯不足取，依違反公職人員選舉罷免法起訴趙少康，並請法院從重量刑。 對此，趙少康今天回應，犯後態度好不好是主觀認定，尊重司法是他一向的態度，他不會去揣測什麼，一切就依法論法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前