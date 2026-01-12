高市長初選今晚民調 林岱樺打長照牌、邱議瑩找「陳小米」助選
民進黨高雄市長初選民調確定12日晚間登場，各候選人紛紛出招爭取選民支持，立委林岱樺表示，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫力挺她的長照政策；邱議瑩近期則不斷打「其邁牌」，12日還出動高雄市長陳其邁的愛貓「陳小米」來做宣傳圖卡。
林岱樺表示，矢板明夫11日晚間在社群發文，稱若只就政策來比較，他認為林岱樺提出的高齡化與長者照護，是「高雄此刻最迫切的現實」，並呼籲社會把討論拉回政策本身，看看哪一套做得到、也做得久。
林岱樺指出，高雄高齡化速度很快，照顧壓力不是未來式，而是很多家庭的現在式。政策要先從最基本的安全做起，讓長輩在家有人守，出事有人知道，家屬不用一直提心吊膽。
邱議瑩近日在選戰最後關頭頻頻打出「其邁牌」，除了在高雄富邦馬拉松趣味賽接下陳其邁的接力棒，象徵「接棒」外，還於11日晚間在臉書分享2018年陳其邁參選市長落敗時雙方的互動情境，更於確定12日進行電話民調後，以陳小米作為主角製作宣傳圖卡。
根據民進黨黨中央規定，此次高雄市長初選民調將於12日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於13日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標則將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。
