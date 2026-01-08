高市長初選倒數！ 綠營4人拚出線 名人相挺展現好交情

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長民調初選，12日就要開跑了，倒數階段，有意角逐的四人，全力衝刺，請名人來加持；立委沈柏洋今(8)日南下陪同邱議瑩車掃，兩人互開玩笑，說在立法院感情很好，賴瑞隆也有台北市議員，許淑華、林亮君，兩大女將特地南下力挺他；許智傑則找來網紅助陣，樂翔、吳懿恆陪他一起站路口拜票；林岱樺同樣勤走行程，橫跨38區的車掃，把握每分每秒拚出線。

民進黨立委邱議瑩，繼續車掃行程，立委沈伯洋8日南下陪同，兩人互開玩笑，展現好交情，立法委員(民)沈伯洋說：「常常說議瑩姐，非常的派(兇)之類的，但在我的眼中，議瑩姐其實非常溫柔。」立法委員(民)邱議瑩說：「我們在立法院的感情非常非常的好，真的很謝謝這個非常優秀的政壇新秀，我們的沈伯洋，今天特別來到高雄。」

高雄市長初選民調倒數時刻，有意角逐的4位立委使出渾身解數，賴瑞隆車掃行程排滿滿，下午高雄市議員陪同來到鹽埕區，而前一晚，台北市議員許淑華林亮君，2大女將也特別南下陪車掃，立法委員(民)賴瑞隆(2026.01.07)說：「淑華是我認識很久的老朋友了，以前我們在國會助理時代就認識了，那亮君，算是我的學妹，很謝謝她們。」

抓緊時間展現黨內好交情，請出網紅名人來助陣，許智傑回到政壇生涯起點鳳山，和民眾揮揮手，網紅一起力挺，還有吸睛亮點，變形金剛中的大黃蜂，現身吸住民眾目光，立法委員(民)許智傑說：「一個是基層力最強，一個是最沒有爭議，我想這是我跟其他候選人不一樣的地方。」

而林岱樺，也持續走自己的路，38區車掃活動沒停歇，繼續踏遍高雄千街萬巷，支持民眾熱情回應，站路口車掃，名人相挺拚人氣，初選民調最後幾天衝刺，也要拚吸睛，就是希望能贏得選民支持。

