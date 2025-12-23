高市長初選倒數 賴瑞隆偕議長議員啟動站路口衝刺選情

賴瑞隆(左五)率先其他市長參選人，首度站路口進行造勢。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆今(23)日清晨偕同高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口，向通勤族問早致意，這也是高雄市長初選以來，首次有市長參選人站路口進行造勢。賴瑞隆表示，初選最後倒數將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念。

天色微亮、車潮漸湧，賴瑞隆與議員們在晨光熹微中站在路口，向準備上班、送孩子上學的市民揮手問候。不少民眾搖下車窗熱情回應，有人比讚、有人加油打氣，溫暖樸實的互動，充滿濃濃人情味。

賴瑞隆表示，這是城市的一天，站在第一線向市民問早，和市民一起為生活努力，也更加提醒基層出身的自己，肩上承擔的是眾多家庭的期待，更要時刻站在市民身旁，記得最真實的需求與聲音。

賴瑞隆指出，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他也將帶著10年市府政務官、10年優秀立委的成績，持續秉持初心、全力以赴，深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。

適逢歲末年終之際，賴瑞隆也表示，2026年將至，他會以真誠無畏的態度穩健前行，與市民朋友站在一起迎接曙光，共同迎向屬於高雄的嶄新未來。

賴瑞隆一大早站路口向市民揮手問候。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

機車騎士向賴瑞隆揮手表示支持。 圖：賴瑞隆辦公室/提供