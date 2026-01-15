高市長初選後 林岱樺：支持黨提名人、回歸做好立委

（中央社記者林巧璉高雄15日電）民進黨高雄市長初選民調由黨籍立委賴瑞隆勝出，參選人之一的林岱樺今天說，自己努力不夠，會繼續加油，將回歸立委工作做好本分，也請大家支持民進黨推出的人選。

林岱樺今天中午出席「2026 CTBC TECH Certified全國青少年積分巡迴賽賽程」新聞發布會，她致詞時表示，謝謝大家一路以來支持與鼓勵，「雖然這次我個人努力還不夠，會繼續加油」；看到大家的鼓勵很感動，接下來還是回歸做好立法委員，一樣做好為民服務、造福高雄的事情。

廣告 廣告

林岱樺會後接受媒體聯訪表示，這幾天主要做2件事情，第一個是努力謝票，感謝所有一路走來支持的人；另外是稍微休息一下，終於有睡得晚一點，整個行程步調放得比較緩和。

媒體問及對於賴瑞隆出線看法，林岱樺說，「就是支持」，當天民調公布後她也立即公布感言，請大家全力支持民進黨選出的賴瑞隆。

被問到是否已接到賴瑞隆電話，林岱樺說，她這幾天沒有特別注意手機，都是趕著先跟相關支持者道謝；媒體追問「所以賴委員還沒打致電？」林岱樺笑著說，都有互動，大家都是高雄隊。

被問及下一步規畫，林岱樺笑著說，當然就是把立委做好，回歸林園、大寮、鳥松、仁武；做國會議員與首長的角色還是不一樣，但是就做國會議員而言，了民所苦、解民所困，替人民發聲，這個還是自己本分。（編輯：陳仁華）1150115