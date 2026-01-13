高市長初選民調揭曉前 陳其邁：大家都冷靜一下

陳其邁請大家靜待高雄市長初選結果，也恭喜4位參選人共同完成民進黨的民主初選，展現君子之爭。 圖：高雄市政府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選電話民調已於昨晚順利執行完成，預計今(13)日中午前將公布立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人中何人出線。現任市長陳其邁早上抵達「淨零學院」主持市政會議前接受媒體聯訪時表示，請大家靜待結果，應該在11點多就能知道，讓他們冷靜一下，也要恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，展現君子之爭。

高雄市長黨內初選民調計票作業目前正進行中，陳其邁今早受訪時心情不錯，引發在場媒體聯想，他笑說不會啦，平常都這樣，不然是否要把臉蓋起來？他表示，初選結果應該11點就揭曉，大家靜待結果。被問到昨晚是否因此睡不太著？他笑說「還好啦」。

陳其邁要各位靜待結果，「你們現在在那邊一直問，愈問大家愈緊張」，呼籲大家稍微平靜一下，等結果出來，現在大家都七上八下，每個參選人都一樣，除了讓他們冷靜以外，記者也冷靜一下。

陳其邁強調，民進黨的初選已經有非常多經驗，4位參選人這次也都展現君子之爭，相信市民經過初選過程，已更加了解各位候選人的理念與想法；有初選的地區，氣氛也非常和緩，因此他要先恭喜4位共同完成民進黨民主初選，相信市民經過初選後，都可以知道各參選人的想法，請大家不要緊張。

