高市長初選民調登場 許智傑：以真誠與基層實力迎接關鍵時刻

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選民調今(12)日晚間進入關鍵階段，立法委員許智傑發表回應，感謝基層支持並呼籲市民接聽民調電話，協助完成最後衝刺。他表示，初選民調是體現民意的重要程序，也是檢驗候選人能力、整合度與市政準備度的關鍵時刻，努力這麼久了，今晚就是決勝時刻，希望大家守住這一通電話。黨內人士認為，今夜民調結果將牽動後續整合，也代表高雄市政與民主文化的新階段。

許智傑提到，昨日有朋友傳給他一句籤詩「派系出渾身解術，無人可掌握全部，真誠實力無爭議，冥冥之中有定數。」他感性表示，自己最珍惜的不是派系動員，而是在基層扎根多年的信任。他強調，真誠、無爭議、腳踏實地，才是高雄前進的原動力，相信真實做事的態度最後會被看見。

面對外界關注整合問題，許智傑表示，高雄需要的不只是黨內勝出，而是在大選中展現最大團結、贏得市民認同的候選人，他指出，自己熟悉地方民情、市政機制與跨派系協調能力，更具備面對緊繃局勢時整合力量的條件，萬一選情緊繃，高雄需要能扛得住壓力、帶頭衝刺的候選人。

談及最後衝刺策略，他強調已啟動陸戰、空戰並行的多軌方式，包括掃街拜票、社群動員與定點宣講，盼支持者同步協助，拜託市民幫他顧電話、掃街、分享，他會努力到最後一刻。

許智傑最後表示，高雄是他的從政起點，也是他最希望守護的城市，今晚大家都是小金剛，是他最強的後盾，無論結果如何，他都將秉持初心，與高雄一起向前。





許智傑(左)與牽手在宣傳車上合擺愛心。 圖：許智傑辦公室/提供