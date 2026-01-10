南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選民調進入最後衝刺，立委賴瑞隆10日下午請來台南市長黃偉哲輔選，兩人到鳳山區合體車掃長達50分鐘，沿途支持者熱情回應；邱議瑩則是選擇在前鎮區，舉辦選前之夜，立委黃捷以及上百位跨派系議員、里長力挺，還一次集結三位縣市首長相挺，黃偉哲也以神秘嘉賓之姿，站台助陣。





高市長初選民調衝刺！ 賴瑞隆鳳山車掃 邱議瑩辦選前之夜

立委邱議瑩10號晚間，舉辦團結高雄贏之夜，台下支持者人山人海。（圖／翻攝畫面）





立委邱議瑩，10號晚間，舉辦團結高雄贏之夜，台下支持者人山人海，邱議瑩幾乎全程用台語致詞，和鄉親搏感情，她也以紀錄片冠軍之路為例，表示台灣隊從不被看好到奪下世界冠軍，正如高雄30年的轉型歷程，她已做好準備，交棒市政，帶領高雄繼續轉型。民進黨立委邱議瑩表示，高雄的轉型還在繼續，面對全球的競爭我們還有很多挑戰，我已經做好準備要用最前瞻的願景，最好的整合能力，我會是最強的高雄隊隊長。

台南市長黃偉哲前一站先合體立委賴瑞隆，到鳳山區進行車掃。（圖／翻攝畫面）





選前之夜，立委黃捷、高雄市副議長曾俊傑，率領上百位跨派系議員、里長，以及超過500位百工百業代表，到場支持，嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復，則錄製影片力挺，台南市長黃偉哲也以神秘嘉賓，現身助陣。台南市長黃偉哲表示，我們看到台灣的改變，看到高雄整個的改變，但不變的是一個30年的交情，和看到邱議瑩對高雄疼惜沒改變，你說對不對。

不僅邱議瑩找來台南市長黃偉哲輔選，同日傍晚，黃偉哲首站就先合體立委賴瑞隆，陪同車掃行程。黃偉哲和賴瑞隆一起站上宣傳車，到鳳山區車掃，沿途支持者熱情揮手回應，初選關鍵時刻，黃偉哲到高雄相挺，也象徵南高連線，市長級戰隊正式成形。台南市長黃偉哲表示，賴瑞隆最讚，真的有行政治理經驗，又有國會問政經驗。民進黨立委賴瑞隆表示，這次也謝謝我們的屏東縣長周春米，包括我們的台南市長黃偉哲，在這兩個禮拜都站出來為我加油，我會全力以赴。民進黨高雄市長初選民調進入衝刺階段，黃金週末，邱議瑩以及賴瑞隆，不約而同找來台南市長黃偉哲站台，就盼吸引更多選民目光，催出更多選票。





