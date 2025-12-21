高市長初選綠營3人進攻「鳳山」 王金平公開力挺柯志恩

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長初選呈現四搶一態勢，候選人全力搶攻「三山」地區，許智傑今(21)日在本命區鳳山舉辦大型造勢活動，女戰將林岱樺及邱議瑩，則是直搗黃龍進攻鳳山，而賴瑞隆疑似北捷隨機攻擊事件，轉低調，今日僅出席前立法院長王金平從政50年感恩餐會，這場活動現場藍綠大咖齊聚，面對鏡頭，王金平坦言，沒特別邀請國民黨主席鄭麗文，強調「柯志恩才是代表國民黨」，在公開場合表態力挺。

許智傑支持者VS.主持人說：「許智傑，加油。」大批支持者齊聚，高喊口號，力挺高雄小金剛許智傑。立委(民)許智傑說：「智傑(民調)只差1%，就黃金交叉，我們的雪球越滾越大，再滾一圈就是最大，智傑就是代表民進黨，顧好高雄最強人選，最好的人選。」

廣告 廣告

民進黨立委許智傑，在鳳山舉辦大型造勢活動，前農業部部長陳吉仲到場站台。同一時間，黨內有意出征2026高雄市長之爭的兩位女戰將也積極動作，立委(民)邱議瑩VS.主持人說：「一人一個，不要搶，不要搶，發禮物囉。」立委(民)林岱樺說：「謝謝，感謝大家。」21號直攻「三山」，正面挑戰許智傑本命區。

立委(民)林岱樺說：「妹妹來，吉祥喔。」一人走進鳳山天公廟，趁冬至發湯圓，與長輩搏感情。立委(民)林岱樺說：「岱樺從政25年，踏遍高雄市的每個行政區，旗山的大造勢回到我們的，整個高雄市的市中心鳳山的大造勢。」

另一位打出耶誕親子牌，戴上耶誕帽深入市集，分進合擊、各搶票源。立委(民)邱議瑩說：「按部就班的希望能夠這個穩步前進的到終點。」而在鳳山拚場前，邱議瑩和許智傑都先現身前立法院長王金平從政50年感恩餐會，邱議瑩還和藍營立委柯志恩互動熱絡，就連取消公開行程的賴瑞隆，也現身致意。

這場餐會，藍綠大咖齊聚，但就是不見國民黨主席鄭麗文。前立法院長王金平說：「我們的主席(鄭麗文)我們沒有邀請，因為柯志恩才是代表國民黨。」立委(國)柯志恩說：「身為後輩真的懷著非常感恩的心情，剛好院長也選擇是我們冬至圓圓滿滿。」王金平趁公開場合，表態力挺柯志恩，2026高雄市長選戰國民黨定於一尊，綠營四搶一，這場藍綠對決，戰火全面升溫。

原始連結







更多華視新聞報導

民進黨高雄市長初選升溫 選將啟動造勢顧本命區

綠高雄市長初選4搶1 林岱樺.邱議瑩立院同框零互動

高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁盼柯志恩支持：對高雄好一點

