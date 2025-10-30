高市長前哨戰 西瓜論vs.尖酸說 藍綠互嗆

國民黨立委柯志恩（左）表示，派顆西瓜都會贏這句話早年就出自民進黨內部。（丁治綱攝）

高市長選戰逼近，美濃大峽谷盜採案持續延燒，藍綠不斷隔空交火。綠委邱議瑩30日要求藍委柯志恩對日前地主石麗君陪同會勘一事說清楚。柯辦反酸「為何妳的選區愈挖愈多？」而柯志恩日前1句「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，更引發口水戰，邱嗆柯「收起尖酸刻薄的嘴臉」，柯回批「誰比較酸讓選民判斷」。

美濃大峽谷涉案地主石麗君28日遭法院以涉犯《組織犯罪條例》、《廢棄物清理法》等罪裁定羈押禁見；邱議瑩昨早在立法院主動出擊，呼籲柯志恩說明石女陪同會勘之事，強調涉案地主已遭聲押，背後不法集團分子呼之欲出，呼籲檢調繩之以法。

柯辦隨即反擊，「為何在妳的選區裡，美濃大峽谷數量愈挖愈多？」要求邱先向美濃人與高雄人「說清楚」，並強調已說明無數次，只知石女是無黨籍議員朱信強助理，與柯無任何關聯，並於日前向高雄地檢署按鈴提告民進黨涉及妨害名譽。

柯志恩27日接受廣播專訪時提及「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，暗諷綠營在高雄優勢正在鬆動。

邱議瑩昨早在立院受訪痛批，民進黨從未派西瓜、蓮霧跟柯選，要求柯「收起尖酸刻薄的嘴臉」。

柯志恩昨至雄檢說明時反批，「南部派顆西瓜都會贏」這句話早年就出自民進黨內部，她只是引用，對手不必過度解讀，「至於我跟邱議瑩擺在一起，誰比較刻薄、誰比較酸？讓選民自己判斷就好」。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰直指，「派西瓜都會贏」一說連民進黨前副祕書長林飛帆都曾說過，柯志恩只是幽默引用，邱議瑩卻「炸鍋」；邱日前才因案判刑上演「謙卑大戲」，沒2天又打回原形，「尖酸刻薄，誰贏得了邱議瑩？」