高市長參選人賴瑞隆兒涉校園暴力 校方還原爭議時間軸

民進黨立委賴瑞隆近期宣布投入黨內高雄市長初選，但其子在校卻遭指涉嫌參與校園暴力事件。有家長向媒體投訴指出，賴瑞隆就讀小二的兒子疑在校園內毆打一名女同學，後續更在廁所門口持續威脅達12分鐘，該名學生事後仍遭言語霸凌。對此，賴瑞隆回應，對事件高度重視，將全力配合學校調查，並強調會引導孩子以尊重與負責態度面對同儕關係。

受害學生家長表示，透過監視器看到孩子遭毆打後逃進廁所躲藏，但對方仍在門口咆哮叫囂，其他同學見狀才協助將人帶離。家長質疑校方初期處置不力，並指後續報案後才得知對方家長身分，引發不滿。

涉事校長表示，今年10月校方得知情況後，依規定啟動校安通報程序，並依相關規範處理；相關調查內容涉及學生個資，校方不便對外說明細節。該校後續公布事件時間軸說明，10月16日，賴生與一名女同學先在校內跑道發生肢體衝突，雙方均有攻擊行為。女同學因不敵賴生，遂跑入廁所躲避，賴生在廁所外停留約12分鐘，期間有大聲恐嚇行為。學校於10月28日接獲師生反映後，依程序完成通報。

校方進一步說明，涉事女學生表示曾遭賴生以「神經病」等語辱罵。教師聯繫家長時，女學生母親又提到賴生亦曾辱罵其另一名在校就讀的哥哥，教師在獲悉後，立即對賴生進行言語教育與處置。女學生母親於11月26日正式提出霸凌調查申請，校方依規定分別就兄妹兩案啟動調查。

校方又指出，12月2日傍晚7時5分另行通報一起事件，賴生在體育課上疑似故意踢踹另一名學生，導致對方臉部受傷，家長帶孩子驗傷後發現挫傷情況，並因恐懼感受而啟動醫院社政通報機制。不過，該事件家長並未提出霸凌調查申請。

針對相關指控，賴瑞隆發布聲明指出，對於自家孩子在校與同學發生的糾紛，身為家長亦希望能盡快釐清事實，他與家人將全力配合學校及相關單位調查。他表示，小孩在同學間的互動仍在學習階段，家長有責任引導孩子尊重他人、具備同理心並勇於負責，希望孩子能從事件中理解人際互動的重要性。

賴瑞隆強調，在事件獲得社會關注之際，也希望外界能給予教育與輔導的空間，讓事件能朝向更正向方向處理。他表示，自己願承擔家長角色並面對相關爭議，盼配合調查後能還原事件全貌。

