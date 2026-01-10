南部中心／蘇晟維、陳凱茂 高雄報導

10日早上，高雄富邦馬拉松的賽場上，先舉辦吉祥物接力賽，不過場上，高雄市長陳其邁，將他的接力棒交給了邱議瑩，眼看高雄市長初選民調在即，也引起大家話題，不過包括賴瑞隆、林岱樺及許智傑，也都認真勤跑，要在初選前的關鍵時刻，跑到第一名的終點線。

高市長將初選民調 陳其邁接力賽「交棒」邱議瑩掀熱議

陳其邁10日在吉祥物接力賽上，將接力棒「交棒」給邱議瑩，引起外界聯想。（圖／民視新聞）

吉祥物接力賽，場上高雄市長陳其邁騎著恐龍賣力跑，手上這根特大號接力棒，交給了邱議瑩，莫非真的是恨不得想交棒給她，在民進黨高雄市長初選民調前夕，引起現場媒體關注，陳其邁說到初選，他說，「初選之後一定要團結，高雄我們一定不能輸。」

高市長將初選民調 陳其邁接力賽「交棒」邱議瑩掀熱議

邱議瑩10日合體黃捷及陳柏惟車掃。（圖／翻攝畫面）

跑完接力賽，週六早上，邱議瑩再度找來黃捷車掃，是否真的是要由她接棒，邱議瑩說那只是自然而然的發生，民進黨立委邱議瑩說，「我跟其邁市長已經認識很久，所以我們的默契其實滿好的，今天的所謂的交棒的動作，其實就是自然而然地發生，不過我也希望未來高雄市政，也是一棒接一棒。」

高市長將初選民調 陳其邁接力賽「交棒」邱議瑩掀熱議

賴瑞隆找來立委、議員，發起百工百業顧電話。（圖／翻攝畫面）

也在賽場上賣力狂奔的賴瑞隆，則是發起了行動代號百工百業顧電話的活動，找了里長、議員一起合體，要大家一人拉20人，一起在家接電話，就盼民調能跟白天接力賽的結果一樣，都衝第一，民進黨立委賴瑞隆說，「回到世運主場館，特別是我熟悉的場域，回到那邊非常地開心，一樣我想我是運動員出身的，我會全力以赴，延續著過去的運動員的精神的，耐心跟韌性。」

高市長將初選民調 陳其邁接力賽「交棒」邱議瑩掀熱議

林岱樺10日下午在左營、楠梓區進行車隊掃街。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委林岱樺認為，「這個選舉就像馬拉松，隨時都會遇到瓶頸，那隨時就要調配速度，現在就是最後衝刺了。」說初選就像一場馬拉松，已經來到衝刺階段，林岱樺則搶攻左營楠梓大票倉，車隊掃街要在最後階段爭取支持；許智傑也是高雄跑透透，爭取選民持，雖然缺席了接力賽，但很有信心，別說接棒，他還要傳"陳"，陳其邁的陳，民進黨立委許智傑說，「去年穿恐龍裝，跟陳其邁市長跑一段趣味賽跑，也很有趣啊，早上我在林園早市掃街，也很多市民希望我可以傳"陳"市政。」

高市長將初選民調 陳其邁接力賽「交棒」邱議瑩掀熱議

許智傑10日雖然缺席接力賽，但一大早到林園早市拜訪市場民眾。（圖／翻攝畫面）

12日起，就是民進黨的高雄市長初選民調，四位參選人把握最後黃金週末，要成為那個最佳接棒人選。

