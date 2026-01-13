高市長對決新潮流賴瑞隆 柯志恩：以小搏大拚逆轉勝

藍委柯志恩。（鏡報鄒保祥攝）

民進黨2026高雄市長初選結果今（13日）出爐，綠委賴瑞隆以不到1%差距，險勝綠委邱議瑩，將對決藍委柯志恩。對此，柯不僅給予賴祝福，並對其他投入綠營初選的3位綠委表達敬意，她也說，未來是她與綠營新潮流的對決，縱使對手陣營擁有龐大資源與地方組織，她會打出以小搏大的逆轉勝之戰。

「（民進黨）初選結果都在預料之內。」柯志恩指出，即便選戰資源不比對手，但她會以人民作為最強大的靠山，透過踏實行為與具體政策爭取市民認同，尤其國民黨受限於黨產凍結，早已有靠候選人自立自強的心理準備；即便在資源有限狀況，仍會提出讓人民認同的政見與願景，無論是比人氣或比底氣，她有信心力拼到底，贏得最後勝利。

柯志恩也說，對手底定後，她的團隊節奏將於農曆年後重新調整，屆時選戰將回歸兩強對決的清晰局面，市容不再被綠營陣營的看板所佔據，並預告3月份起，她會陸續提出一連串實質政見。

她強調，市民需要的不是誰錢多、誰資源多，而是誰能提出最好的政見讓大家有感，選戰將回歸政策本質，她已做好準備，要為高雄市民打造一個更有感的未來。

另針對民進黨公布的初選結果，民進黨4名參選人與柯志恩有極大落差，柯志恩辦公室指出，柯早已在民進黨初選前喊出，請支持者接到民調電話大聲說出「唯一支持柯志恩」，因民進黨初選結果並無公布樣本，且結果更與高雄現實政黨支持度情況不符，呼籲民進黨做民調時應更接地氣，才能貼近符合真實情況。

