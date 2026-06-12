高市長最新民調曝! 賴瑞隆各指標領先 逾六成不滿鄭麗文

政治中心／綜合報導

高雄市長選戰持續升溫，凱達格蘭基金會公布最新民調，綠營的賴瑞隆不論是在支持度、看好度，都大幅領先對手柯志恩。值得注意的是，有高達六成的民眾，不滿意國民黨主席鄭麗文。基金會執行長陳致中一語道破，柯志恩豬隊友太多、賴瑞隆則是神隊友太多。

凱達格蘭基金會執行長陳致中，她(柯志恩)有一點尷尬，她的豬隊友太多啦，高雄市的選民有六成不滿意鄭主席，鄭麗文主席多去北京，我想柯志恩大概就會傷腦筋。揭曉高雄市長民調前，凱達格蘭基金會執行長陳致中，直接點名柯志恩身邊的豬隊友太多、綠營的賴瑞隆則是神隊友太多。陳致中還說，賴瑞隆是神隊友多，神隊友包括陳其邁市長，這個70幾%(滿意度)政績的加持，接班的效應，還有在年輕族群，非常受到歡迎的小英總統，神隊友多那也會有包袱，包袱也是要概括承受，像剛才講中央執政，如果有什麼風吹草動，或不利的地方，怕它會影響到地方。

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高市長最新民調曝光！ 賴瑞隆各指標領先 逾六成不滿鄭麗文

高雄市長民調出爐，藍綠參選人差距甚大。（圖／民視新聞）

根據凱達格蘭基金會最新民調顯示，綠營的賴瑞隆在支持度以46.2%，領先柯志恩的28.4%，雙方差距高達17.8個百分點。當選看好度的部分，賴瑞隆更是以53.6%大幅領先柯志恩的25.3%。對比六月初，柯志恩委託TVBS做的民調，雙方只差了0.6個百分點，兩份民調差距未免也太大了。地域政策學者陳文甲，TVBS從台北做高雄的民調，那不如在高雄做在地的民調，我覺得會比較深刻一點，這份民調顯示的是，賴委員他現在是以比較壓倒性的優勢，來輾壓柯志恩委員。

高市長最新民調曝光！ 賴瑞隆各指標領先 逾六成不滿鄭麗文

高雄市長民調出爐，藍綠參選人差距甚大。（圖／民視新聞）

高雄市長參選人(民)賴瑞隆說，任何民調我們都會納入參考，那也都是階段性的參考數字，後續我們會持續強化，勤走基層跟所有地方議題，深入討論說明。民調大幅領先，賴瑞隆謙卑再謙卑。值得注意的是，這份民調還顯示，有超過六成的民眾，不滿意國民黨主席鄭麗文，多少也影響柯志恩的支持度。

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