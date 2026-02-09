高市長機要投身議會選戰 蔣宛庭完成黨內初選登記

民進黨高雄市議員黨內初選登記作業正式展開。9日上午，高雄市長陳其邁幕僚、市長機要蔣宛庭在支持者陪同下，前往民主進步黨高雄市黨部完成登記，宣布投入2026年高雄市議員黨內初選。她強調，將帶著12年第一線公共服務經驗走進議會，為基層家庭發聲，聚焦育兒與長照議題，致力打造跨世代宜居城市。

↑圖說：高雄市議員黨內初選登記日，蔣宛庭與女兒一同完成登記相關程序，以母親身分走入公共參與現場，展現對家庭與育兒議題的實際關懷。（圖片來源：蔣宛庭競選辦公室提供）

蔣宛庭出身梓官蔣姓家族，成長於橋頭，自述是「梓官的子孫、橋頭的女兒」，長年在地方服務。她表示，對家鄉的情感與認同，是投入公共事務的重要動力，也讓她在基層工作歷程中，始終緊貼地方需求，陪伴社區發展。

回顧從政歷程，蔣宛庭並非政治新人。她曾擔任市議員陳政聞辦公室主任，其後進入市府服務，擔任市長機要至今，累積12年公職資歷。期間參與政策推動、民意溝通與行政協調，熟悉市政運作與地方建設脈絡。她指出，長年在第一線接觸民眾訴求，深刻體會家庭面臨的實際壓力，也因此萌生投入議會、以制度面推動改變的想法。

↑圖說：蔣宛庭完成黨內初選登記後，與支持者及家人合影留念，象徵基層團結與共同前行的力量。（圖片來源：蔣宛庭競選辦公室提供）

談及參選主軸，蔣宛庭指出，隨著人口結構改變，雙薪家庭普遍，育兒與長照壓力同步升高，許多家庭在工作與照顧責任間疲於奔命。她表示，未來將持續倡議社區型長照服務，讓長者能在熟悉生活圈中安心老化，同時爭取更完善的托育與課後照顧資源，協助家長減輕負擔。她也主張透過友善公共空間規劃與社區設計，促進世代交流，形塑彼此支持的生活環境。

蔣宛庭強調，高雄近年在城市建設與產業轉型上成果可見，但城市進步不應只停留在硬體建設，而要真正反映在市民的日常生活感受上。若有機會進入議會，她將把過去在市長室協助市政的歷練，轉化為監督與建設並行的行動力，為家庭與社區爭取更多實質支持，讓城市發展更貼近民眾需求，穩健向前。

