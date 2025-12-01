高雄市長選舉民進黨黨內初選進入白熱化階段，TVBS民調中心於11月20日至27日進行的最新調查顯示，綠營四位表態人選中，僅賴瑞隆以2個百分點微幅領先國民黨的柯志恩，其餘三人則全數落後，其中林岱樺落後幅度最大，達10個百分點。值得注意的是，現任高雄市長陳其邁的滿意度創下歷年新高，達到65%，特別是在演唱會經濟表現方面，超過70%的民眾認為有助於經濟發展，這將成為左右下屆市長選舉的重要關鍵。

高市長藍綠最新民調！僅賴瑞隆小贏柯志恩，其他3人皆落後。（圖／TVBS）

民進黨高雄市長黨內初選已進入激烈競爭階段，參選人們在11月底舉辦的造勢活動中卯足全力催票。根據TVBS民調中心11月底的最新調查結果，在一對一對比中，四位民進黨表態參選人中，僅有賴瑞隆能以2個百分點的微幅優勢領先國民黨的柯志恩，其餘三位參選人皆暫時落後，其中林岱樺落後幅度最大，達10個百分點。立委賴瑞隆對此表示，感謝所有高雄市民的努力與支持，任何民調都會納入參考，未來會持續提出更多願景、實際作法並深入基層。

廣告 廣告

柯志恩跟賴瑞隆的民調在20歲至29歲這個區段，支持度相差近一倍。（圖／TVBS）

從細部分析來看，柯志恩與賴瑞隆的年齡層支持度呈現明顯差異。隨著年齡層增加，柯志恩的支持度越高，但在20歲至29歲的年輕族群中，賴瑞隆的支持度卻是柯志恩的兩倍。在政黨支持度方面，除了藍綠各自歸隊外，民眾黨支持者挹注藍營的比例從兩個月前的70%上升至接近80%，雙方各有收穫。

值得關注的是，高雄市長陳其邁個人的滿意度，雖然過去四年上上下下，但最近一次來到65%，創下歷次新高，尤其在演唱會經濟的表現上，更是超過七成民眾，認為有助於經濟發展，也成了左右下屆市長選舉，藍綠選民投票的重要關鍵。

對於民調結果，立委林岱樺強調，每一場選戰都是一場嚴苛的考驗，她會再三提醒，刻意貶低競爭對手的民調就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨。立委許智傑則表示，可以看出一個趨勢，他都是「坐二望一」，也呼籲支持者繼續加緊努力。相關當事人對

更多 TVBS 報導

喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲

綠營南部初選大亂鬥 蔡正元：藍營「這一都」勝算高於台南

2026高雄翻盤？他曝柯志恩民調若第1 綠營最壞打算是這招

最強母雞是自己！ 柯志恩「掛看板」拚市長

