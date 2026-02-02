高市長選情民調》陳其邁高施政滿意度撐腰！賴瑞隆 11%領先柯志恩 這區成綠營「最強票倉」

新頭殼（Newtalk）新聞網站今（2）天公布其委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的民調結果顯示，民進黨的賴瑞隆以43.9%贏過國民黨的柯志恩32.3%，差距11.6%，無明確意見者佔23.8%。 圖：新頭殼新聞網站提供

[Newtalk新聞] 2026高雄市長競爭激烈，民進黨立委賴瑞隆日前在初選勝出，將代表綠營參選高雄市長，而國民黨立委柯志恩則早就開始布局，將代表藍營參選高雄市長，兩位都是優秀的現任立法委員，在今年底拼搏高雄市長這局究竟勝負如何？新頭殼（Newtalk）新聞網站今（2）天公布其委託山水民意研究股份有限公司於今年1月底執行的民調結果顯示，在政黨支持率為綠大於藍的高雄，且現任民進黨籍市長陳其邁的施政滿意度高達75.5%的情況下，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，差距11.6%，無明確意見者佔23.8%。

在這次調查中，高雄市民傾向支持民進黨比例較高（42.7%），其次是國民黨（21.4%），該將政黨題回答民進黨、國民黨以外政黨的民眾，續問其藍綠光譜，可以發現泛綠者仍居46.5%、泛藍者則佔24.0%，中間選民佔20.9%，由此可見，高雄市整體的政黨色彩傾向泛綠比例較高於泛藍。

若詢問「年底的高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩【人選隨機順序唸出】這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」民調結果顯示，民進黨擬候選人賴瑞隆以43.9%贏過國民黨擬候選人柯志恩的32.3%，差距11.6%，無明確意見者佔23.8%。

經過交叉分析結果可以發現，賴瑞隆在「50-59歲、研究所以上學歷」族群的支持度以40.8%落後柯志恩的44.3%，其中，70歲以上、國中以下、專科學歷者較支持賴瑞隆，而40-69歲、高中職、專科及研究所以上學歷者較多支持柯志恩。

由於賴瑞隆和柯志恩都是現任立委，這次民調也特別就其立委選區進行訪問，以全高雄市交叉分析結果，賴瑞隆以43.9%贏過柯志恩的32.3%，若以高雄8個選區來看，賴瑞隆贏最多的選區則在第3選區（左營楠梓區），支持度高達51.5%，柯志恩贏面最大的選區則在第7選區（鳳山區），支持度43.6%。

再問受訪者，「就您的觀察，在民進黨的賴瑞隆與國民黨的柯志恩【人名隨機順序提示】這兩位當中，您覺得誰最有機會當選下一屆高雄市長？」看好賴瑞隆的有55.8%，而看好柯志恩的只有23.9%，兩人差距高達31.9%。

以政黨傾向交叉分析「市長看好度」可以發現，民進黨支持者有高達87.7%看好賴瑞隆，而國民黨支持者僅63.8%看好柯志恩，民眾黨支持者則分別有48.7%看好賴瑞隆、42%看好柯志恩。

最後，以基本資料交叉分析，各族群（包括：性別、年齡層和教育程度）看好賴瑞隆的當選比例，皆高於柯志恩。5%的男性較看好賴瑞隆，高於女性的52.3%，且多為30-39歲、專科及大學學歷者。柯志恩看好度高於全市較多者為40-69歲、專科及研究所以上學歷者。

2026高雄市長選情民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於今（115）年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1,083份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

