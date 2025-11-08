高市長選戰沒超級英雄？謝寒冰爆秘辛：我曾跟韓國瑜說這8字

針對2026高雄市長選舉，前立委郭正亮表示，國民黨立委柯志恩跟民進黨立委賴瑞隆兩人都不夠強，柯志恩並沒有前高雄市長、立法院長韓國瑜那種能夠跟基層得到共鳴。媒體人謝寒冰透露，當年韓國瑜選高雄市長時，他曾當面對韓國瑜說，「加油，但是希望不大」。因此他認為，現在高市長選戰雖然沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼，不會有。

謝寒冰今(8日)在《中天辣晚報》節目中表示，這次高市長選戰並沒有超級明星在裡頭，以前陳其邁就是一枝獨秀，但是他運氣不好，第一次的時候就遇到韓國瑜突然之間冒出來，在高雄5000個天坑之後，突然聲勢大盛。

謝寒冰接著表示，韓國瑜去選高雄市長之前，也參選國民黨主席，沒選上。本來想爭取台北市長，後來吳敦義跟他說，你去高雄，結果他才去高雄。韓國瑜以前跟高雄一點地緣關係都沒有，所以當初也沒有人會認為韓國瑜會選上。

謝寒冰更爆料表示，當時韓國瑜第一次到中天錄《新聞深喉嚨》的時候，韓國瑜不知道路，他帶韓國瑜進去，他白目的對韓國瑜說「加油，但是希望不大」。

因此，謝寒冰認為，現在高市長選戰沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼，不會有。現在柯志恩、賴瑞隆看起來不夠強，但是還有將近1年的時間，誰都不知道會演變到什麼程度。而南部人知道賴瑞隆的人不多，他知名度真的不高，他平常在立法院對人很客氣，講話也很斯文，基本上跟現在是完全不一樣的。

謝寒冰指出，柯志恩的學歷、台風不錯，之前也是電視節目主持人，經歷、資歷都很亮眼，也是走教育路線的。但是她的缺點是不容易跟基層親近，不過她有在改。

