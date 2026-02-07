高市長選戰藍綠對決 李永萍揭他死穴：民進黨危險了

2026年高雄市長選戰，民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩。作家苦苓日前在臉書發文表示，賴瑞隆形象模糊、知名度不足，高雄市長陳其邁政績無法有效轉移，而且對手國民黨立委柯志恩不弱，民進黨若掉以輕心，恐重演2018年爆冷失守的情況。前台北市副市長李永萍表示，苦苓說的賴瑞隆的問題，確實都是賴瑞隆的死穴。她更直指，柯志恩很親民，而且在高雄蹲點；賴瑞隆則與其他派系無法整合，因此高雄現在對民進黨來講，當然是危險的。

李永萍今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴瑞隆的確如同苦苓的批評，他真的不是一個大政治人物的那種氣勢作派，這些他通通沒有。苦苓總是民進黨的，他說的賴瑞隆的問題，她覺得很中肯，苦苓說賴瑞隆形象模糊、知名度不足，而且陳其邁的政績跟他團隊的支持，可能沒有辦法有效轉移，這確實都是賴瑞隆的死穴。

廣告 廣告

李永萍接著表示，相對來看，柯志恩很親民，而且她在高雄蹲點，她的問政表現，明顯比賴瑞隆的形象還有知名度高多了。對手真的不弱，賴瑞隆在這種狀況裡頭，還搞菊系小圈圈，跟其他的派系似乎無法整合，因此，高雄現在對民進黨來講，當然是危險的。

資深媒體人康仁俊表示，南部基本上你只要能夠獲得民進黨的黨內提名，大概要當選的機會就很大，不過這幾年，民進黨在南部的基本盤是有在改變，光看幾次的選舉，綠營的得票，雖然也是勝選，但是不是開始出現這個落差。

【看原文連結】