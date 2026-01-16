高市長選戰 柯志恩嗆不當淑女

民進黨縣市長提名初選民調落幕，高雄市由立委賴瑞隆勝出，將對戰國民黨立委柯志恩，雙方16日在立法院碰面時互相握手寒暄。柯志恩受訪表示，未來面對綠營圍攻，自己不能再當「善良的淑女」；賴瑞隆則回擊，柯以政治語言混淆視聽。雙方一來一往，已飄出濃濃選戰煙硝味。

民國115年度中央政府總預算案持續卡關，立法院昨舉行第11屆第4會期第18次會議，柯志恩於立法院遇到剛結束民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆、許智傑等人，3人皆展現風度，相互握手致意，並彼此寒暄。

柯志恩表示，朝野立委都會在星期五的院會碰面，她遇到剛結束初選的民進黨立委時，有向他們說一聲「辛苦了！」這次綠營初選，雖然高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈。台南初選結果讓「德意志」受挫，以民進黨和新潮流的狠勁，可以想像絕對不會輕鬆放過高雄這一仗。

柯志恩指出，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程中吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」。她強調，自己心中有數，也已經做好直球對決的應戰準備，暫時「先禮後兵」，後續即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，她不能再當「善良的淑女」。

賴瑞隆則反擊說，高雄和市民真正需要的是整體總預算盡快通過審查，讓大林蒲遷村、河川整治、通勤月票、運動產業、公托設施、警政及防災等基本人民權益可以獲得保障，而不是柯志恩及國民黨以諸多政治語言混淆視聽，高雄市民的眼睛相當雪亮，藍白惡修《財劃法》讓高雄損失200億元的事實，人民看在眼裡也放在心裡。