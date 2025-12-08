高市長選戰 綠營若邱議瑩出線 蔡正元：柯志恩有可能贏

針對南二都選情，台南市長的部分，國民黨確定由立委謝龍介出戰；民進黨則是綠委陳亭妃、林俊憲爭取提名。高雄市長的部分，國民黨則由立委柯志恩出馬；民進黨提名仍未明朗，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4搶1。針對高雄市長之戰，前立委蔡正元表示，綠委邱議瑩較為不穩，柯志恩有可能贏。

主持人黃暐瀚7日在《下班瀚你聊》節目中表示，前總統陳水扁期望台南女市長，阿扁講得有沒有道理？蔡正元表示，很有道理，陳亭妃比較穩，謝龍介碰到陳亭妃，會更吃力。有一些候選人的調性，就是很容易拿到中間選票，有些候選人則拿不到中間選票。陳亭妃真的比林俊憲更容易拿到中間選票，也就是為什麼林俊憲的民調會輸陳亭妃10個百分點以上。謝龍介的民調則是贏林俊憲，但是輸給陳亭妃。

至於高雄，蔡正元認為，邱議瑩較為不穩，邱議瑩碰到柯志恩，在贏面上很吃力；柯志恩有可能贏，但也很吃力。

另外，針對2028國民黨目前的狀況，蔡正元認為，從政治實力來看，現在國民黨內，沒有人的實力比台中市長盧秀燕還強，因為國民黨現在最強的政治實力都在縣市首長諸侯上面，就是台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善，這是國民黨最有影響力的地方諸侯。因為他們有資源、有實力、有人脈，台灣政治人物就要講選票，只有這些人有選票。

