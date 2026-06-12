高市長選舉中間選民成關鍵 賴瑞隆：強化區域議題 深化基層溝通

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高市長選舉 中間選民成關鍵 賴瑞隆：強化區域議題 深化基層溝通。資料照

綠色彩的新台灣國策智庫12日公布最新民調，2026高雄市長選舉，民進黨參選人賴瑞隆以46.2％支持度，領先國民黨參選人柯志恩的28.4％，但無政黨傾向及中間選民觀望比例偏高，選情仍有變數；賴瑞隆受訪表示，將持續針對需強化的區域及議題，深化基層互動及溝通，與全體高雄隊的夥伴們共同努力爭取市民認同與支持。

由於民調顯示，中間選民將成為決定勝負的關鍵力量，地域政策研究學者陳文甲也認為，本次高雄市選舉不僅是藍綠競爭，更是「延續改革、深化轉型」與「治理革新、民生優先」兩條發展路線之爭，勝負關鍵將取決於未表態選民流向及候選人未來城市願景的說服力。

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對於民調內容，賴瑞隆表示，感謝市民朋友的支持，民調只是階段性的提醒，不會減緩和鬆懈為高雄全力以赴的步調，並將持續針對需強化的區域及議題，深化基層互動及溝通，與全體高雄隊的夥伴們共同努力爭取市民認同與支持。

賴瑞隆強調，市政團隊多年來累積的建設成果有目共睹，市民對高雄的期待是我必須承擔的責任，會持續守護高雄產業、捍衛高雄權益，推動城市轉型，讓高雄穩健推進，走在進步發展的道路上。

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