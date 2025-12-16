高市陳其邁籲恢復憲法法庭運作

高雄市長陳其邁（圖）16日表示，希望盡速讓憲法法庭運作，化解朝野爭議。（中央社）

記者吳門鍵／高雄報導

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，引發政壇震憾。高雄市長陳其邁十六日表示，呼籲儘速恢復憲法法庭正常運作，以解憲政僵局。

陳其邁指出，民主政治中朝野對不同政策本就可能有不同看法，但所有協商、討論與紛爭解決，都必須在憲政框架下進行，未來不論是財劃法、年金改革等重大議題，都應遵循民主程序與合憲原則，才能取得社會共識。

陳其邁說，目前最大的困境在於憲法法庭無法正常運作，導致朝野間的重大爭議，無法透過憲政制度加以調解或裁決，進而造成憲政運作停滯，相信民眾期待的是重大民生建設、福國利民法案，以及攸關國家安全的重要政策，都能順利推動，而非陷入無解的政治對立。

他呼籲，立法院應就憲法訴訟法或憲法法庭相關運作，儘速完成必要程序，讓憲法法庭恢復功能，化解朝野爭議，否則在行政院不副署、在野黨又未推動倒閣的情況下，將持續形成憲政僵局，這並非社會大眾所樂見。