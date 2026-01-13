高市雄愛積點GO抽獎

高市府教育局「高雄校園通APP」於一一四學年度正式上線，已吸引逾二萬多名親師生加入，昨（十三）日舉辦「高雄校園通APP-雄愛積點GO」活動抽獎，感謝全市師生與家長熱情參與註冊與登入體驗，透過校園通APP整合校務通知、學習資源與生活服務，提升溝通效率與使用便利性。（見圖）

「高雄校園通APP」自推出以來，整合校務公告、學生出缺勤、成績查詢、學雜費繳費、電子聯絡簿等多元功能，讓親師生透過手機即可即時掌握校園大小事，提升校園行政效率與溝通品質；這次「雄愛積點GO」活動，透過註冊或登入即贈積點並參加抽獎的方式，成功吸引大量使用者加入，顯示數位校園服務已逐漸成為日常生活的重要一環。

該抽獎活動自一一四年十二月底已有超過一萬四千名家長和九千名師生分別下載使用前完成註冊或登入者皆具備資格，於昨日公開抽出多項好禮，包括平板電腦、超商禮券及各項小禮物等，得獎名單將同步公告於「高雄校園通APP」及相關官方管道。

教育局專門委員許嘉晃表示，「高雄校園通APP」包括「我的圖書館」、「學生健康資訊」等新功能，預計近期都可以正式上線，持續打造便捷、安全且友善的智慧校園。

此外，教育局同步宣布「高雄校園通APP」第三期功能將在近期正式上線，進一步擴充智慧校園服務內容，第三期新增功能包含「學生健康資訊」，可整合學生身高體重、視力與體適能等資料，協助家長與學校共同關注學生健康發展；另「數位積點」功能，提供學校彈性規劃各式積點活動，鼓勵學生正向學習與多元表現；以及「我的圖書館」功能，讓家長與教師可透過APP查詢學生校內借閱紀錄，培養良好閱讀習慣。