高市雨水下水道清疏全年無休 汛期前加緊趕工

為了提升防汛準備工作及確保市區雨水排放順暢，高市水利局持續推動雨水下水道清疏作業，並堅持全年無休的作業模式，透過定期清疏及維護，汛期前依計畫完成全面清疏，並於汛期後，針對颱風豪雨期間易淹水區再檢視、再清疏，把握目前非汛期加速整備，為5月即將到來的汛期預作萬全準備。

水利局表示，雨水下水道清疏工作是防汛準備中的關鍵環節，能預防底泥、垃圾等堵塞問題，確保下水道暢通無阻，水利局把握非汛期加速推動清疏工作，自去（114）年已完成全市雨水下水道清疏作業，累計清疏總長度約25.6公里，清除淤積土方約8,019立方公尺，有效提升區域排水效率，水利局進一步指出，針對人口稠密區域之雨水下水道，依現地條件採用挖土機、吸泥車及人工等多元方式辦理清疏，今（115）年清疏工作亦持續推動，年初即完成小港區康莊路及前鎮區新生路清疏，目前楠梓區大學西路及鼓山區青海路等路段亦已陸續進場施工，提前完成汛期前關鍵節點整備。

雨水下水道清疏並非臨時性作業，而是每年汛期前加強清疏、汛期後針對易淹水區域再檢視清疏，近年市區的雨水下水道監控系統已經實現24小時即時監測，遇到異常情況可馬上檢查下水道系統是否正常，並馬上通知相關單位加強處理，為高雄市民營造更安全的生活環境。

