高市電動車輛免徵牌照稅延至119年底

為實現綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，並配合中央落實二○五○淨零碳排目標，使用牌照稅法第五條修正案已於一一四年十二月三十日修正公布。高市府宣布，凡高市完全以電能為動力之機動車輛（以下稱電動車），免徵使用牌照稅期限將續行延長至一一九年十二月三十一日止。

高雄市稅捐稽徵處表示，這次配合「使用牌照稅法」修正，將授權地方政府得免徵牌照稅之期限，由原先的一一四年延長至一一九年，市府決定延續此項政策，讓設籍於高雄市的電動車主持續享有免稅優惠，以實際行動支持綠色運輸。

稅捐處進一步說明，免徵使用牌照稅的對象是指「完全以電能為動力」的電動車輛，並不包含油電混合車；只要民眾購買的電動車車籍登記於高雄市，稅捐處主動核定延長免徵期間至一一九年十二月三十一日，民眾不須額外提出申請，省時又便利。

對於電動車免徵使用牌照稅如有任何疑問，歡迎電洽高市稅處服務電話○七-七四一○一四一或○八○○七二六九六九，將有專人提供服務。