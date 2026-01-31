高市電影館超人氣插畫家「鼻妹」限定紅包斗方免費送

高雄市電影館二月片單精彩可期！集結新春特別放映、雙重經典單元，以及二二八和平紀念日特別放映與映後座談，從動畫經典、文學改編、華語情感名作、歷史記憶影像到VR沉浸體驗，打造橫跨世代與類型的觀影版圖；適逢農曆新年，同步祭出觀影好禮，即日起至二月廿二日期間，凡憑三館任一場有價票根，即可兌換超人氣插畫家「鼻妹」限定紅包斗方一份；過年圍爐之餘再請你吃肉，同樣憑有價票根還可加贈「青花驕-牛培根招待券」。另外，還有「好『馬』吉‧免費看電影」活動，只要個人身分證件中含有「馬」（含同音不同字），於指定兌換時段至內惟藝術中心售票服務台出示有效證件，即可兌換「初一限定場次」免費電影票乙張，新春好禮送好送滿，陪你歡樂過新年！(見圖)

廣告 廣告

高雄市電影館今(卅一)日說明，美國極限攀岩傳奇Alex Honnold近期完成「徒手攀登台北101」的震撼挑戰，在全臺掀起一波極限運動熱潮，也再次引發外界對其攀岩歷程與影像紀錄的高度關注；VR體感劇院特別回望這位傳奇人物最重要的經典作品，於農曆春節期間二月廿、廿一日推出《極限攀登》新春特典場，邀請觀眾重返Alex最經典的攀岩里程碑-阿爾卑斯山與酋長岩，近距離感受他在萬丈深淵前的極限專注，活動票券將於二月十二日正式開賣，敬請觀眾把握新春假期，沉浸體驗《極限攀登》的震撼魅力。

除VR新春企劃外，高雄市電影館亦規劃多元新春片單讓民眾有不同選擇。《虎豹小霸王》、《我家的事》、《陽光女子合唱團》、《東京牛仔很忙》等新春特別放映作品，其中首推影史經典《虎豹小霸王》，該片由喬治‧羅伊‧希爾執導，勞勃‧瑞福與保羅‧紐曼攜手主演，描繪兩位風度翩翩的強盜搭檔，在警方四面圍捕下逃亡至玻利維亞的傳奇旅程，電影打破傳統西部片嚴肅沉重的框架，巧妙融合幽默、冒險與浪漫精神，搭配經典配樂與瀟灑畫面，塑造出好萊塢影史上最迷人不羈的雙人組合，也成為一代傳奇影星勞勃‧瑞福的重要代表作。《虎豹小霸王》不僅締造亮眼票房，更讓勞勃‧瑞福憑該片榮獲英國電影學院獎（BAFTA）最佳男主角，電影本身亦橫掃奧斯卡多項大獎與國際影展肯定，全面奠定其影史經典地位。然而，這個角色最初並非為勞勃‧瑞福量身打造，事實上片商原先屬意的演員人選包括史提夫‧麥昆、馬龍‧白蘭度與華倫‧比提，但或因與保羅‧紐曼之間的瑜亮情結，或因過往拍攝西部片留下陰影，又或因態度猶豫而相繼告吹，當時仍屬新人的勞勃‧瑞福多次被否決，直到導演喬治‧羅伊‧希爾力排眾議，再加上保羅‧紐曼一句「就用勞勃‧瑞福吧」，才終於拍板定案。最終，兩人在片中展現的絕佳默契與自然流露的化學效應，不僅成就了《虎豹小霸王》的不朽經典，也讓勞勃‧瑞福從影壇新秀一躍成為好萊塢新一代天王巨星，寫下影史最具傳奇色彩的選角佳話之一。

新春特映佳作還包括描寫台灣家庭情感糾葛、榮獲金馬獎肯定的《我家的事》；由林孝謙執導、翁倩玉睽違多年再登大銀幕的《陽光女子合唱團》，上映至今票房已突破3億，以女性互助與生命韌性為主題；以及井浦新與國村隼主演的《東京牛仔很忙》，在異國文化與人生迷惘中，尋找自我與未來方向。

雙重經典單元選映《頤和園》與《藍宇》，兩部作品皆以「六四事件」作為關鍵歷史背景，讓私人情感在政治創傷的陰影下展開，成為華語電影史上難以忽視的經典之作，也與二二八和平紀念日「遙望歷史、凝視創傷」的策展脈絡形成深刻呼應；《頤和園》由婁燁執導，郝蕾與郭曉冬主演，將個人情慾與時代背景交織，描繪一段在動盪年代中不斷受挫的愛情，該片更是中國大陸首部男女主角正面全裸出鏡的電影，當年被列為禁片，不過仍掀起討論熱潮；《藍宇》則由關錦鵬改編自網路小說《北京故事》，以低調而深刻的方式描寫九○年代北京社會中的同志情感，胡軍與劉燁的演出至今仍被影迷奉為經典。兩片透過身體、情感與離散的經驗，讓個體情感的破裂，轉化為對政治與歷史難以言說的回應，使愛情成為理解時代創傷的另一種入口。

二月藝術院線片單陣容堅強，包括宮崎駿經典《魔法公主》最新4K紀念版、新海誠原作首度真人化的《秒速5公分真人版》、許承傑導演最新喜劇力作《雙囍》，以及趙婷執導、改編自莎士比亞家族故事的《哈姆奈特》等。在《魔法公主》中，宮崎駿以標誌性的詩意筆觸與哲學深度，描繪人類與自然之間的衝突與和解，4K版本讓影像色彩與細節更顯細膩，觀眾得以在大銀幕上重新感受這部動畫經典所蘊含的壯闊與溫柔，也再次思索「唯有和解才能共存」的深層寓意。

《秒速5公分真人版》則是新海誠宇宙的原點之作首度改編為真人電影，由攝影風格鮮明的奧山由之執導，該故事以「櫻花飄落的速度是秒速五公分」貫穿全片，描寫貴樹與明里從童年相識、分隔兩地、以書信維繫情感，到長大後各自生活的錯身人生。真人版延續原作對時間與距離的敏銳觀察，將關於成長、失去與無法兌現約定的淡淡哀愁，轉化為更貼近現實質感的影像，讓青春記憶在大銀幕上再次悄然浮現。

由《孤味》導演許承傑推出的《雙囍》，以輕快幽默的節奏包裹家庭與親情的複雜關係；一樁婚事，卻必須同時應付彼此多年不相往來的雙方父母，新郎高庭生為了不得罪任何一邊，策畫出「一天兩婚禮」的大作戰，讓婚顧、岳父與伴郎齊上陣，展開一場笑料百出的瞞天過海行動。《雙囍》在喜劇外殼下，仍保有對家庭結構與情感修補的溫柔凝視，是一部笑中帶淚、充滿人情味的華語作品。

《哈姆奈特》則由《游牧人生》導演趙婷執導，潔西‧伯克利與保羅‧麥斯卡主演，改編自莎士比亞之子哈姆奈特的故事。當莎士比亞在倫敦拓展戲劇事業時，留守家園的妻子艾格妮絲卻必須獨自面對兒子因瘟疫離世的巨大悲痛。電影從母親視角出發，細膩刻畫喪子之痛如何改變家庭關係，也重新想像《哈姆雷特》背後那段被歷史忽略的情感根源，讓經典文學與真實人生在影像中深刻交會。

而在二月的尾聲也策劃了二二八和平紀念日則規劃特別放映《超級大國民》、票房破億國片《大濛》，以及《民主之眼》。《超級大國民》由萬仁執導，描繪政治受難者在白色恐怖陰影下的內疚與自省；《大濛》由陳玉勳執導，以少女為兄尋屍的旅程，映照一九五○年代社會的悲傷與溫柔；《民主之眼》則透過三部曲紀錄台灣民主化過程中的關鍵影像，串聯一九八○至二○○○年間的社會運動與政治轉型。三部作品皆將搭配映後座談，分別邀請影評人鄭秉泓、《大濛》美術指導王誌成，以及《民主之眼》導演鍾宜杰，與觀眾一同分享對歷史與民主價值的理解。

高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院，精彩片單現正熱映中，購票請洽年代售票系統；更多節目資訊與優惠活動，請加入「高雄市電影館」LINE官方帳號，或至電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院官網、臉書粉絲專頁、Instagram查詢。